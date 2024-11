Shawn Mendes voelde zich ‘verloren’ en had angst voor verslaving

In 2022 besloot Shawn Mendes (26) zijn wereldtournee af te zeggen vanwege mentale gezondheidsproblemen. In een nieuw interview met ‘The New York Times’ praat hij openhartig over zijn angst om weer verslaafd te raken aan alcohol en drugs.

De druk en intensiteit van het toeren zorgden ervoor dat Shawn zich overweldigd voelde en steeds meer last kreeg van angst en onzekerheid. “Ik voelde me heel verloren”, zegt de Canadese artiest in het interview.

Shawn merkte dat hij steeds meer gebruikte voor en na zijn shows en dat hij daarom zijn leven drastisch moest veranderen. “Ik had zoiets van: Ik wil niet hetzelfde verhaal dat je al duizend keer gehoord hebt van muzikanten, dat iemand het niet meer aankan en daarom drugs en alcohol gaat gebruiken, tot het misgaat”, zegt de zanger. “Dat wilde ik niet, ik wilde echt een andere kant op.”

De Stitches-zanger erkende dat de annulering van zijn tour voor teleurstelling bij fans zorgde. Het was voor hem ook een ‘grote les in volwassen worden’. “En dat je het leven niet kunt leiden zonder mensen teleur te stellen.”

Op 15 november brengt Shawn zijn nieuwe album uit, getiteld Shawn.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES