Shawn Mendes (26) druk met ontdekken eigen seksualiteit



Shawn Mendes heeft tijdens een van zijn eigen concerten zeer openlijk gesproken over zijn seksualiteit. “De echte waarheid over mijn seksualiteit is dat ik het net als iedereen aan het uitzoeken ben”, zei de 26-jarige Canadese artiest volgens Rolling Stone tegen het aanwezige publiek in de Amerikaanse stad Denver.

“En het voelt heel eng omdat we in een samenleving leven die daar veel over te zeggen heeft”, vervolgde Mendes. “En ik probeer moedig te zijn en mezelf gewoon een mens te laten zijn en dingen te voelen. Dat is het enige dat ik er voorlopig over wil zeggen.”

Lees ook: Shawn Mendes leerde belangrijke les in therapie

Jeugd gemist

Mendes stelde ook dat hij, doordat hij op vroege leeftijd begon met zingen, zijn jeugd niet heeft kunnen ervaren zoals anderen. “Ik was 15 jaar oud toen ik begon. Ik heb veel dingen niet kunnen doen of kunnen ontdekken, wat anderen op die leeftijd wel doen.”