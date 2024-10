Shawn Mendes leerde belangrijke les in therapie

Shawn Mendes heeft met therapie geleerd zichzelf minder serieus te nemen, waardoor hij zich over het algemeen beter voelt. Dat zegt de 26-jarige zanger in gesprek met het magazine Interview.

In het gesprek spreekt Mendes over hoe hij omgaat met ouder worden in de spotlights. “Als mensen mij zouden vragen waarom ik me tegenwoordig goed voel, dan zou mijn eerste antwoord therapie zijn. En ten tweede, mezelf minder serieus nemen.”

Nieuwe plaat

Mendes blikte ook vooruit naar zijn nieuwe album, dat op 15 november uitkomt. “Dat album heeft me nu al meer gegeven dan mijn eerdere albums en ik heb het nog niet eens aan iedereen laten horen.” De nieuwe plaat van Mendes draagt zijn voornaam Shawn als titel. Eerder bracht de Canadese artiest al nummers van het album uit, genaamd Nobody Knows, Why Why Why en Isn’t That Enough.