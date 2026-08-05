‘Marco Borsato maakt comeback bij Vrienden van Amstel LIVE’

Tekst: Lisa Manche

Het lijkt erop dat Marco Borsato zijn langverwachte comeback op het podium gaat maken. Dat deelt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds na gesprekken met volgens hem ‘de beste bron’.

Fans van de zanger zouden tijdens Vrienden van Amstel LIVE weer kunnen genieten van al zijn hits, waarna hij op hetzelfde podium in Ahoy ook nog een eigen concertreeks geeft.

Vrienden van Amstel LIVE

Evert schrijft in De Telegraaf: ‘Sabbaticaljaar 2026 is straks amper voorbij, of daar staat Marco – dan zestig jaar oud – weer in Rotterdam Ahoy tijdens de liefst veertien concerten van De Vrienden van Amstel Live.’ En volgens de hoofdredacteur blijft het daar niet bij. ‘Aansluitend vindt op hetzelfde podium een concertreeks van een week plaats, waarin de zanger eindelijk zelf weer solo op de bühne staat met zijn oude hits en wellicht ook nieuw repertoire.’

Publiek testen

De organisatie van Vrienden van Amstel zou niet over één nacht ijs zijn gegaan met de uitnodiging van de zanger. Afgelopen editie is voorzichtig al getest hoe het publiek reageert op de bekende hits van Marco.

Conditie opbouwen

Marco werd in december 2025 vrijgesproken van misbruik van een minderjarige. De zanger liet daarna weten dat hij in elk geval in heel 2026 niet zou gaan optreden. Maar inmiddels zou hij volgens De Telegraaf hard aan zijn conditie en stem werken om klaar te zijn voor zijn terugkeer.

Geen officiële bevestiging

De plannen voor zijn comeback zijn nog niet officieel bevestigd door de zanger of zijn management. De organisatie van Vrienden van Amstel LIVE ontkent tegenover RTL Boulevard dat er sprake is van concrete plannen.

BRON: TELEGRAAF