België krijgt meezingavond rond muziek Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sinds zijn vrijspraak wordt de muziek van Marco Borsato langzaam weer populairder.

Waar in Nederland vooral zijn gestegen noteringen in de Top 2000 en The Passion opvallen, worden er in België al kaarten verkocht voor een meezingavond rond zijn repertoire. De Rood Singalong gaat dit najaar in première in De Soeverein in Lommel. Marco Borsato is zelf niet bij het project betrokken.

Geen comeback in 2026

Hoewel heel wat fans hopen op een comeback van Marco Borsato, liet hij na zijn spraakmakende rechtszaak vorig jaar weten dat het in 2026 niet zal gebeuren. Dat bracht de Vlaamse producer en muzikant Bart Claus op ideeën. Bart bedacht een liveproductie rond de muziek van Marco, die bewust niet als imitatie-act wordt neergezet.

Twintigkoppige band

Hoewel tributebands populairder zijn dan ooit, kiest de organisatie naar eigen zeggen voor een andere aanpak. Het draait niet om nabootsing, maar om de beleving van de muziek. In een verklaring klinkt het: ‘Een twintigkoppige Nederlands-Belgische band – onder leiding van de Nederlandse leadzanger Marc Van Demen – schotelt het publiek een muzikale totaalervaring voor die elementen van een symfonische liveshow combineert met de warmte en interactie van een singalong-concept’.

Muziek weer vaker te horen

Ook in Nederland was er eerder al een liveproductie met de muziek van Marco, zonder betrokkenheid van de zanger. In december 2024 vonden in de Jaarbeurs in Utrecht vier grote theaterconcerten plaats onder de noemer Rood – Alle hits van Marco. Sinds zijn vrijspraak begin december komt zijn muziek ook weer vaker voorbij op radio en televisie, met onder meer opvallende stijgingen in de Top 2000 en een terugkeer in The Passion met Hoe het danst.

Trijntje Oosterhuis hoopt dat Marco Borsato weer gaat zingen:

Bron: AD