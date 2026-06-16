Henny Huisman over Marco Borsato: ‘Ik ben niet zijn vader of zijn coach’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Henny Huisman was in de jaren 90 misschien wel de bekendste tv-presentator van Nederland. Ook speelde hij een rol in de doorbraak van meerdere artiesten, onder wie Marco Borsato in de Soundmixshow.

In de podcast Wat een tijd! bespreekt Henny Huisman met Gijs Staverman hoe verschillende artiesten bij hem begonnen. Gijs noemt een lijst aan namen op en vraagt of Henny meteen doorhad dat zij groot zouden worden. Daarop antwoordt Henny vooral inhoudelijk over Marco Borsato zijn zaak.

‘Het succes straalt ook op jou af’

Bij Glennis had Henny dat gevoel volgens eigen zeggen zeker. Over Marco zegt hij: ‘Met al die narigheid was het natuurlijk in één keer Marco B. en ging ik mezelf ook maar Henny H. noemen. Dan zit je in één keer in een soort… dat het niet lekker gaat met ze. En het succes straalt ook op jou af natuurlijk. Dan gaan de mensen ook zeggen: ‘Had je niet wat kunnen zeggen tegen hem?’ Ik ben misschien wel zijn ontdekker, maar ik ben niet zijn vader of zijn coach.’

Een boodschap voor Marco Borsato

Gijs vraagt vervolgens of Henny een boodschap had voor Marco Borsato. De presentator reageert: ‘Weet je wat het is? Hele erge bekendheid, zoals zeker Marco meegemaakt heeft, daar verander je ook wel door zonder dat je misschien dat in de gaten hebt. Je wordt natuurlijk ook aanbeden en vrouwen bieden zich ook aan.’ Volgens Henny vraagt zulke bekendheid veel van iemand. Hij zegt daarover: ‘Dan moet je sterk in je schoenen staan. Het is allemaal nep. Het is allemaal gelul eigenlijk.’

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