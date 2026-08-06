Familie Perez Hilton deelt hoopvolle update: ‘Hij kan communiceren’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De familie van Perez Hilton heeft een voorzichtig positief teken gedeeld over zijn toestand. De beroemde blogger kan volgens zijn naasten communiceren nadat hij eerder deze week met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Perez Hilton, die officieel Mario Armando Lavandeira Jr. heet, werd dinsdag opgenomen na een verontrustende livestream vanuit zijn woning in Miami. Bezorgde kijkers waarschuwden de hulpdiensten, waarna agenten urenlang probeerden contact met hem te krijgen. Waarschuwing: in dit artikel wordt gesproken over zelfverwonding en een mogelijke zelfmoordpoging.

In een verklaring bedankt de familie iedereen die steun heeft betuigd. Zijn naasten laten weten dat de afgelopen periode zwaar en emotioneel is geweest, mede doordat zij naar eigen zeggen weinig informatie hebben ontvangen. ‘Dit is ongelooflijk moeilijk en emotioneel voor ons geweest, en het is nog zwaarder geworden omdat er zeer weinig informatie beschikbaar is gesteld aan onze familie. Terwijl we blijven wachten op verdere updates, blijven we hoopvol. We hebben ook kunnen bevestigen dat Perez kan communiceren, wat onze familie hoop heeft gegeven. We vragen respectvol om uw voortdurende gebeden, begrip en genade terwijl Perez verder herstelt.’ Over zijn precieze toestand en de ernst van zijn verwondingen is verder niets bekendgemaakt.

Urenlange inzet bij woning

De politie ontving dinsdag meerdere noodoproepen van kijkers van de livestream. Volgens de meldingen verkeerde Perez in grote nood en had hij verschillende verwondingen op zijn lichaam. Uit audio-opnames van de alarmcentrale blijkt dat agenten rond 19.10 uur bij zijn huurwoning arriveerden. In een van de gesprekken werd gesproken over een ‘man down’ en een ‘livestreamer’ die kijkers ‘van streek’ had gemaakt. Een latere melding, rond 22.41 uur, werd door de meldkamer geclassificeerd als een gemelde ‘zelfmoordpoging’. Rond 23.00 uur gingen agenten de woning binnen, waarna Perez enkele minuten later naar het ziekenhuis werd gebracht.

Onder psychiatrische observatie

Een bron dicht bij de zaak vertelde aan Fox News Digital dat Perez gewond was geraakt en onder de Baker Act was geplaatst. Deze wet, officieel de Florida Mental Health Act van 1971, maakt het mogelijk iemand maximaal 72 uur in een psychiatrische instelling op te nemen voor een evaluatie. Een opname onder deze wet betekent niet dat iemand is gearresteerd of van een strafbaar feit wordt beschuldigd.

Eerder drie weken opgenomen

Perez kampte eerder dit jaar al met ernstige gezondheidsproblemen. Hij lag drie weken in het ziekenhuis vanwege sepsis en kreeg volgens eigen zeggen ook te maken met een maagzweer en een bloedstolsel. Die klachten zouden zijn ontstaan nadat hij griepmedicatie op een lege maag had ingenomen. Na die opname zei hij: ‘Door mijn domheid lag ik 21 dagen in het ziekenhuis. Het was het ergste en het beste wat me ooit is overkomen.’ Tijdens zijn herstel zocht Perez steun in zijn geloof en vroeg hij zijn volgers geregeld om voor hem te bidden. Hij schreef: ‘Ik heb het gevoel dat ik nu bang zou moeten zijn, maar dat ben ik niet. Ik maak me wel degelijk zorgen. God, wijs me de weg! Perez Hilton maakt het nu zwaar. Hij vraagt om gebeden en om Christus’ tussenkomst – liever vroeger dan later. Ik werk aan mijn geduld!’ Perez werd begin jaren 2000 wereldwijd bekend met zijn entertainmentblog en verscheen later in programma’s als The View en Celebrity Big Brother.

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BRON: THE SUN