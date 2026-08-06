Martha Stewart over de carrièreswitch van Meghan Markle: ‘Alles draait om authenticiteit’

Tekst: Ruth Smeets

Martha Stewart heeft haar twijfels uitgesproken over de nieuwe carrière van Meghan Markle. Volgens de Amerikaanse lifestyle-expert is de overstap van actrice en prinses naar televisiepersoonlijkheid op het gebied van koken en wonen niet erg vanzelfsprekend.

Martha Stewart en Meghan Markle kwamen elkaar onlangs tegen tijdens een diner in Californië. Hoewel ze nauwelijks met elkaar spraken, bleek Martha wel een duidelijke mening te hebben over Meghans programma With Love, Meghan.

Nauwelijks met elkaar gesproken

Martha Stewart vertelde dat Meghan Markle kort daarvoor met prins Harry en hun kinderen Archie en Lilibet in het Verenigd Koninkrijk was geweest. Tijdens het diner bleef hun contact beperkt. ‘Ik heb eigenlijk maar een paar woorden met haar gewisseld, maar ik weet dat ze erover vertelde’, zei Martha. Toen de presentatrice werd gevraagd hoe ze aankijkt tegen Meghan die zich nu ook bezighoudt met koken, gastvrijheid en lifestyle, reageerde ze kritisch. ‘Als je actrice bent, is het moeilijk om daarna prinses te worden en vervolgens van prinses door te groeien naar een huishoudexpert met een televisieprogramma.’

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Volgens Martha sluiten de verschillende fases in Meghans loopbaan niet automatisch op elkaar aan. ‘Het is niet iets wat logisch op elkaar volgt. Maak daar zelf maar van wat je wilt’, voegde ze eraan toe. Meghan was jarenlang te zien in Suits en trouwde in 2018 met prins Harry. Nadat het stel in 2020 stopte als werkende leden van het Britse koningshuis, verhuisden ze naar Californië. Daar begonnen ze onder meer productiebedrijf Archewell Productions en bracht Meghan haar lifestylemerk As Ever uit. Ook kreeg ze haar eigen Netflix-serie With Love, Meghan.

‘Je moet weten waarover je praat’

Martha liet zich eerder al terughoudend uit over Meghans lifestyleprogramma. Aanvankelijk gaf ze toe nog geen aflevering te hebben gezien. ‘Ik zal eens kijken hoe ze het ervan afbrengt’, zei ze toen. Later werd haar oordeel een stuk scherper. ‘Ik ken Meghan niet bijzonder goed en ik hoop dat ze weet waar ze het over heeft’, verklaarde Martha. Daarbij benadrukte ze wat volgens haar essentieel is binnen de lifestylewereld: ‘Voor mij draait alles om authenticiteit. Het is heel belangrijk dat je geloofwaardig bent en echt kennis hebt van je onderwerp.’

Voorlopig geen opvolger

Hoewel Martha zegt geen bezwaar te hebben tegen nieuwe gezichten binnen de lifestylebranche, lijkt ze Meghan nog niet direct als haar opvolger te beschouwen. Ze wenste haar wel succes, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat ervaring en vakkennis volgens haar onmisbaar zijn.