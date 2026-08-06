Rob Jetten over zijn ontmoeting met Heartstopper-acteur Joe Locke: ‘Representatie doet ertoe’

Tekst: Ruth Smeets

Tijdens World Pride 2026 heeft Rob Jetten acteur Joe Locke ontmoet. De premier deelt op Instagram meerdere foto’s van het bijzondere moment en laat weten veel bewondering te hebben voor de Heartstopper-acteur.

Rob Jetten bedankt Joe ‘voor het gebruiken van zijn talent en stem om zoveel mensen te inspireren’. Ook schrijft hij enthousiast: ‘Wat ontzettend leuk om tijd door te brengen met Joe Locke tijdens World Pride 2026.’

Rob Jetten over Hearstopper

Volgens Rob draagt Heartstopper Forever een belangrijke boodschap uit. De film laat volgens hem zien ‘dat vriendelijkheid ertoe doet, liefde gevierd mag worden en hoop te vinden is, ook in moeilijke tijden’. De premier benadrukt daarnaast de kracht van kunst. Films, boeken en andere creatieve uitingen kunnen mensen volgens hem helpen ‘zich gezien en begrepen te voelen en zich iets minder alleen te voelen’. Hij besluit zijn boodschap duidelijk: ‘Daarom is representatie belangrijk.’

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Waarover gaat Heartstopper?

Heartstopper draait om Charlie, een homoseksuele scholier die wordt gespeeld door Joe. Hij wordt verliefd op zijn klasgenoot Nick. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige webcomic van Alice Oseman, die werd gepubliceerd op online platforms zoals Tumblr en Webtoon. Later groeide het verhaal uit tot een LGBTQ+-franchise met een bestseller graphic novel-serie en een veelgeprezen Netflix-serie. De film Heartstopper Forever is de kers op de taart.