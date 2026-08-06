Edson da Graça over de mantelzorg voor zijn moeder: ‘Voor haar zorgen is een voorrecht’

Tekst: Ruth Smeets

Edson da Graça heeft op sociale media een persoonlijk verhaal gedeeld over zijn moeder. Op een foto is te zien hoe de presentator haar in een rolstoel voortduwt.

In zijn bericht staat Edson da Graça stil bij alles wat zijn moeder vroeger voor hem heeft gedaan. Nu haar gezondheid verslechtert, merkt hij dat de rollen langzaam veranderen.

Moeder werkte jarenlang keihard

De presentator vertelt dat zijn moeder vanuit Kaapverdië naar Nederland kwam en hier een bestaan probeerde op te bouwen. ‘Er zijn momenten waarop je voelt dat de rollen in het leven langzaam omdraaien.’ Volgens Edson had zij bij haar komst vooral moed en hoop. ‘Ze werkte keihard: een baan in de ochtend, een in de avond en vaak ook in het weekend’, schrijft hij.

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Pijnlijk om haar zo te zien

Het doet Edson veel om te merken dat zijn moeder niet meer de sterke vrouw is die hij van vroeger kent. ‘Nu is ze niet meer de onverwoestbare vrouw die ik altijd kende. Ze ziet bijna niets meer, lopen gaat moeilijk en elke dag brengt nieuwe uitdagingen. Dat doet pijn, meer dan ik kan zeggen.’ Toch probeert hij ook de waardevolle kant van de situatie te zien.

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Zorgen voelt als iets bijzonders

Nu zijn moeder steeds meer hulp nodig heeft, wil Edson er volledig voor haar zijn. ‘Ik mag er nu voor haar zijn. De vrouw die altijd voor mij zorgde, mag nu op mij leunen’, schrijft hij. Voor de presentator voelt die zorg niet als een zware verplichting, maar juist als iets heel bijzonders. ‘Dat voelt niet als een last, maar als een voorrecht. Het zal zwaar zijn en offers vragen, maar sommige vormen van liefde kun je niet in woorden terugbetalen.’

Liefdevolle woorden voor zijn moeder

Aan het einde van zijn bericht richt Edson zich rechtstreeks tot zijn moeder. ‘Mam, wat ik nu voor jou doe, weegt niet op tegen wat jij voor mij hebt gedaan. Maar ik doe het met mijn hele hart.’