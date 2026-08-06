B&B Vol Liefde verrast kijkers met negende kandidaat Mireille: wie is zij eigenlijk?

Tekst: Ruth Smeets

Halverwege het seizoen van B&B Vol Liefde gooit RTL het roer onverwacht om. Naast de acht eerder voorgestelde B&B-eigenaren doet namelijk ook Mireille Gestel mee aan de zoektocht naar de liefde.

De 64-jarige kasteelvrouw woont in het Zuid-Franse La Répara-Auriples, waar ze Château Le Combet runt. Kijkers van B&B Vol Liefde hadden Mireille al even voorbij zien komen, maar inmiddels is haar deelname officieel bevestigd. Daarmee telt het zesde seizoen niet acht, maar negen kandidaten.

Nieuw hoofdstuk na verdrietige periode

Mireille woont samen met haar teckel Doortje in het eeuwenoude kasteel. Jarenlang deelde ze haar leven daar met haar man Jaap. Hij overleed in 2024 na een ziekbed van vijf jaar. ‘We hadden echt een hele goede relatie. We hoefden niet te veel te zeggen tegen elkaar want we begrepen het wel. En dat is natuurlijk geweldig, als je dat hebt.’ Na zijn dood bleef Mireille alleen achter met de volledige verantwoordelijkheid voor het landgoed en de B&B. Dat viel haar zwaar. ‘Ik doe zelf al het mannen- en vrouwenwerk. Echt alles op het kasteel. En dat is af en toe best zwaar.’

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Mireille pakt alles zelf aan

Wie denkt dat de kasteelvrouw alleen gasten ontvangt, heeft het mis. Mireille verricht ook het zware werk op en rond het landgoed. Ze maait, repareert en zorgt ervoor dat het kasteel niet wordt overgenomen door de natuur. ‘Ik doe het mannenwerk. Maaien, repareren, allerlei zware klussen. En ik doe ook het vrouwenwerk. En dan ben ik eigenlijk ook nog ‘business woman’. Dus ik heb drie verschillende petten. ‘Let’s go!’’ Daarnaast is ze kunstschilder, bewaart ze bijzondere wijnen en maakt ze jam van fruit uit haar eigen bomen.

Klaar voor een nieuwe man

Na twee jaar alleen voelt Mireille dat het tijd is om opnieuw ruimte te maken voor de liefde. Eerdere pogingen via datingsites leverden niets op. Daarom besloot ze zich op te geven voor het populaire programma. ‘Dit programma is het grootste dateplatform dat je kunt bedenken; hoger ga je niet komen. Ik ben geen dertig meer, dus het is tijd om actie te ondernemen. Vandaar dat ik dit avontuur aanga.’ Haar toekomstige partner moet volgens haar energiek, gezellig en bourgondisch zijn. ‘Mijn toekomstige kasteelheer moet wel wat groter zijn dan ik. En ook een beetje spieren hebben. En het maakt niet uit of iemand lekker stevig is.’

Positief over haar deelname aan B&B Vol Liefde

Of Mireille tijdens de opnames daadwerkelijk een nieuwe liefde heeft gevonden, houdt ze voorlopig geheim. Over haar deelname zelf is ze in ieder geval enthousiast. ‘Het was een feestje. We hebben tijdens de opnames zó veel gelachen. Ik kijk er echt naar uit om alles terug te zien.’ Ook eventuele kritiek van kijkers laat haar koud. ‘Lekker laten gaan. Op school had je vroeger ook al mensen die je wel en niet leuk vonden. Daar is niets aan veranderd. Ik hoop gewoon dat mensen het leuk vinden en een beetje de slappe lach van me krijgen als ze zitten te kijken.’