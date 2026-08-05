Prinses Irene 87 jaar: de Oranje die altijd haar eigen pad koos

Tekst: Lisa Manche

Prinses Irene viert vandaag haar 87ste verjaardag. Tijd om eens in het interessante leven van de prinses te duiken. Want saai is het tot nu toe zeker niet geweest.

Van een spraakmakend huwelijk tot een leven in het teken van natuur en bewustwording: Irene koos steeds opnieuw haar eigen weg.

Opgroeien op Soestdijk

Irene werd op 5 augustus 1939 geboren op Paleis Soestdijk als tweede dochter van prinses Juliana en prins Bernhard. Toen de Duitsers Nederland bezetten, reisde ze met de rest van haar gezin naar Canada, waar ze de oorlogsjaren doorbracht en nog een zusje kreeg: Margriet.

Na de oorlog keerde de prinses terug naar Nederland. Samen met haar zussen Beatrix, Margriet en Christina groeide ze op in Paleis Soestdijk in Baarn. Ze haalt uiteindelijk haar MMS-diploma op Het Baarns Lyceum.

Prinses Irene in de tuin van Paleis Soestdijk – Getty Images

Huwelijk met Carlos Hugo

In 1964 stond Irene plots volop in de schijnwerpers. Ze bleek zich in het geheim tot het rooms-katholieke geloof te hebben bekeerd en verloofde zich met prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme, die aanspraak maakte op de Spaanse troon. Omdat het huwelijk zonder voorafgaande toestemming van het parlement werd gesloten, verloor Irene haar rechten in de lijn van troonopvolging. De bruiloft in Rome leidde destijds tot grote politieke en maatschappelijke onrust.

Huwelijksdag van prinses Irene en Carlos Hugo – Getty Images

Een leven tussen Spanje, Frankrijk en Nederland

Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren: Carlos, Margarita, Jaime en Carolina. Het gezin woonde afwisselend in Spanje, Frankrijk en Nederland. In 1981 kwam er een einde aan het huwelijk, waarna Irene met de kinderen naar Nederland verhuisde.

De prinses van de natuur

Na haar scheiding heeft de prinses op verschillende plekken gewoond, zoals in een villa bij Wijk bij Duurstede, Zwitserland en in een natuurreservaat in Zuid-Afrika. De prinses staat bekend om haar grote liefde voor de natuur, duurzaamheid en bewustwording, schreef boeken en gaf lezingen over de relatie tussen mens en natuur. In 2000 werd ze voorzitter van NatuurCollege.

Inmiddels woont Irene al een paar jaar in Doorn om dichtbij haar kinderen en kleinkinderen te kunnen zijn.