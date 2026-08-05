Jan Roos reageert op ophef na grove uitspraken tegen minderjarige meisjes

Tekst: Lisa Manche

Jan Roos heeft gereageerd op de ophef over seksueel getinte opmerkingen die hij maakte tegen twee minderjarige meisjes in een video van ‘Roddelpraat’. Hij noemt de ophef ‘buiten proportie’ en zegt doodsbedreigingen te hebben gekregen.

Grove opmerkingen

Nadat eerder een video gepubliceerd werd van RoddelPraat waarin presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten bezoekers van de Zwarte Cross interviewden, ontstond er veel kritiek. Roos maakte in gesprek met twee minderjarige meisjes seksueel getinte opmerkingen. Hij zei ‘dat mag van de wet’ nadat een van de meisjes had verteld dat ze zestien was. Later in het gesprek zegt hij dat ‘alles past met een beetje spuug’ en volgde er nog een grove grap over masturbatie. In de video deden de twee alsof ze interviewden namens NPO Radio 2.

‘Smakeloos’

Roos reageert in zijn Instagram Stories. ‘We hebben urenlang mensen geïnterviewd en de sfeer was er los en vrolijk. Er werden aan de lopende band grappen gemaakt, de een leuker dan de ander’, schrijft hij. ‘De bewuste grappen zijn gewoon enorm plat, ordinair en smakeloos, en daar mag iedereen wat van vinden.’

Honderden doodsbedreigingen

De presentator vindt dat de kritiek nu te ver gaat. En dat hij in verband wordt gebracht met ‘pedofilie, femicide en zelfs de moord op Lisa’. Volgens hem zijn dat onderwerpen waar hij zelf niets mee heeft en die hij ‘verafschuwt’.

Ook zou de presentator honderden doodsbedreigingen hebben ontvangen. ‘Die staan niet in verhouding met dat wat ik heb gedaan, namelijk een smakeloze grap maken tijdens een reportage voor een smakeloos programma.’

Roos en Schouten laten weten volgende week in de nieuwe aflevering van RoddelPraat terug te komen op de ophef.