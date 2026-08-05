Ronaldo’s verloofde Georgina Rodríguez is klaar met commentaar op haar lichaam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Georgina Rodríguez heeft gereageerd op de opmerkingen die ze na het delen van nieuwe vakantiefoto’s over haar gewicht kreeg. De verloofde van Cristiano Ronaldo legt op Instagram uit waarom ze zich niet wil laten leiden door de mening van vreemden.

Daarbij staat Georgina Rodríguez stil bij haar veranderende lichaam, haar rol als moeder en de lessen die ze haar kinderen wil meegeven. Ook vertelt ze hoe Cristiano Ronaldo haar hielp toen de reacties haar onzeker maakten.

Waarde hangt niet af van uiterlijk

Georgina benadrukt dat een lichaam gedurende het leven verandert. ‘Mijn lichaam zal veranderen, zoals alle vrouwenlichamen doen. En ik hoop dat het dat nog vele jaren zal blijven doen, want dat betekent dat ik nog leef.’ Als moeder wil ze haar kinderen leren dat hun waarde losstaat van hun uiterlijk. ‘En als er één ding is dat ik ze wil leren – samen met Cris, op wie ik ontzettend trots ben vanwege de waarden die hij als vader en als man belichaamt – dan is het dat iemands waarde nooit kan afhangen van zijn of haar uiterlijk of de mening van vreemden.’

Tekst gaat verder onder foto die de reacties kreeg.

Cristiano stelt haar gerust

De opmerkingen onder foto’s waarop Georgina op een boot te zien is, raakten haar wel. Ze vertelde Cristiano: ‘Ik ben bang nu ze me dik noemen, omdat ik mijn geld verdien met mijn imago.’ Daarop antwoordde hij: ‘Je leeft niet van je imago. Je leeft van wie je bent. Een perfecte vrouw. Mooi, met een geweldig lichaam, een moeder, een goed mens, succesvol en die vol liefde leeft. Wat wil je nog meer? Het is normaal dat mensen jaloers op je zijn.’ Volgens Georgina hielp het gesprek haar om opnieuw te beseffen wat belangrijk is. ‘Soms hebben we allemaal iemand nodig die ons eraan herinnert wat er echt toe doet.’

Jaarlijkse discussie over haar lichaam

Volgens Georgina keert de aandacht voor haar gewicht vrijwel iedere zomer terug. ‘Het grappige is dat dit elke zomer gebeurt. Elk jaar komt mijn lichaam weer in het nieuws.’ Ze vraagt zich daarom af wie bepaalt hoe een lichaam eruit zou moeten zien. ‘En dan vraag ik me af… waar ligt de norm? Wie bepaalt wat het ‘juiste’ lichaam is? Denken we echt nog steeds dat geluk een bepaalde maat heeft?’

Tekst gaat verder onder foto’s die Georgina deelde bij haar bericht.

‘Ik hou van mijn rondingen’

Georgina sport omdat ze daar plezier, energie en rust uit haalt. Afvallen ziet ze niet als een doel op zich. ‘Ik hou van mijn rondingen. Ik hou van de vrijheid om te leven in het lichaam dat ik kies.’ Voor haar draait succes om gezondheid, liefde en tijd met de mensen die belangrijk voor haar zijn. ‘Echt succes is leven in vrede.’