Jarenlang verdwenen concert van André Hazes duikt plots op: vrijdag voor het eerst te horen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een nooit eerder uitgebracht concert van André Hazes komt na jaren plotseling boven water. 100% NL zendt de bijzondere opname uit 1998 vrijdag voor het eerst uit.

Dj’s Wietze de Jager en Chris Bergström maakten het nieuws woensdag bekend tijdens hun ochtendprogramma. Liefhebbers kunnen de registratie van André Hazes later bovendien op lp beluisteren.

Tapes André Hazes jarenlang onaangeroerd

De opname lag lange tijd verborgen en leek bijna te zijn vergeten. ‘De tapes bleven jarenlang onaangeroerd liggen, tot iemand ze dit jaar ontdekte’, aldus de radiozender. Het concert werd opgenomen in het Spaanse Benidorm. Universal, dat de rechten op de muziek van André bezit, brengt de registratie over enkele weken ook op vinyl uit.

Luisteraars stappen in een tijdmachine

Volgens Wietze is het concert nooit eerder openbaar gemaakt. De uitzending geeft fans daardoor een uniek inkijkje in een optreden van de volkszanger uit 1998. ‘Wie vrijdag luistert, lijkt even in een tijdmachine te stappen. Het is heel bijzonder. Je hoort hem zijn eigen platen aan- en afkondigen, praten tussendoor en het publiek zijn naam schreeuwen. Echt alsof je erbij bent’, aldus de radio-dj.

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