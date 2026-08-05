Patricia Paay laat bijzonder beeld met pasgeboren Cleo zien

Tekst: Evelien Berkemeijer

De liefde spat van het beeld af. Patricia Paay heeft voor het eerst een volledige foto gedeeld waarop ze samen met haar kleindochter Cleo te zien is.

De trotse grootmoeder straalt terwijl ze haar kleindochter dicht bij zich houdt. Voor Patricia Paay is het een dierbare herinnering die ze nooit meer wil vergeten.

Eerste foto samen met Patricia Paay

Bij het bijzondere kiekje op Instagram schrijft Patricia: ‘De allereerste echte foto samen met mijn lieve kleindochter Cleo. Een moment om voor altijd te koesteren.’ De warmte tussen grootmoeder en kleindochter is duidelijk zichtbaar.

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Eerste ontmoeting

Eerder gaf Patricia haar volgers al een klein inkijkje in hun eerste ontmoeting. Ze deelde toen een foto waarop de piepkleine vingertjes van Cleo om haar hand lagen. Daarbij schreef ze: ‘Op deze foto was ze net geboren. Zo klein, zo puur en zo bijzonder. Een moment dat ik voor altijd in mijn hart zal bewaren.’

Traantje weggepinkt

Nadat Adam Curry bekendmaakte dat Christina was bevallen, vertelde Patricia aan De Telegraaf hoe emotioneel de geboorte haar had gemaakt. ‘Zulke kleine handjes, kleine teentjes en zó mooi. Ik heb daar wel een traantje om gelaten, ja’, zei ze. De komst van Cleo behoort voor Patricia tot de mooiste momenten van haar leven. ‘Ik heb veel mooie dingen in mijn leven meegemaakt, maar ik denk dat de geboortes van mijn dochter en nu mijn kleindochter toch wel met stip bovenaan staan.’