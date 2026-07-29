Patricia Paay - ANP

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Patricia Paay deelt foto van eerste moment met kleindochter Cleo

Tekst: Lisa Manche

29/07/2026

Patricia Paay kan haar geluk niet op nu ze eindelijk haar kleindochter in haar armen kan sluiten. Christina Curry beviel vorige week van dochter Cleo. De zangeres deelt een bijzondere foto met het meisje.

Eerste kleindochter

‘Mijn allereerste ontmoeting met mijn kleindochter’, schrijft Patricia op Instagram. Bij het bericht staat een foto waar Patricia het handje van haar kleindochter vasthoudt. ‘Deze week zijn alle emoties voorbijgekomen. En nu mag ik dan eindelijk de allereerste foto met jullie delen.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Bijzondere ontmoeting

Voor Patricia was de eerste ontmoeting bijzonder. Ze schrijft dat het een moment dat ze altijd in haar hart zal bewaren. ‘Ze is zó prachtig. En vooral: kerngezond. Tien kleine vingertjes, tien kleine teentjes… een echt wondertje.’

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Trots

Ze sluit haar bericht af met lieve woorden voor haar dochter en schoonzoon. ‘Lieve Christina en Kevin, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige dochter. Ik ben ongelooflijk trots op jullie.’

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