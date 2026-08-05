Van genadeloze celebrityprovocateur tot ernstige gezondheidscrisis: wat gebeurde er met Perez Hilton?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jarenlang verdiende Perez Hilton miljoenen door beroemdheden publiekelijk af te breken. Britney Spears werd zijn grootste doelwit, zelfs toen de zangeres zichtbaar in een zware crisis verkeerde. Nu staat de celebrityblogger zelf centraal in een aangrijpend verhaal over ernstige gezondheidsproblemen, een plotselinge bekering en een verontrustende noodopname.

De man die ooit bekendstond om zijn genadeloze motto ‘Fuck rehab’ vroeg zijn miljoenen volgers de afgelopen maanden steeds vaker om voor hem te bidden. Na een langdurige ziekenhuisopname verklaarde hij dat God hem had genezen en hem zelfs opdracht had gegeven zijn villa in Las Vegas te verkopen. Bezorgde vrienden en fans vrezen inmiddels dat Perez dringend professionele hulp nodig heeft. Let op: dit artikel bevat verwijzingen naar zelfbeschadiging en psychische problemen.

Politie grijpt in na schokkende livestream

Perez Hilton, geboren als Mario Armando Lavanderia, werd met spoed naar een ziekenhuis in Miami gebracht nadat hij zichzelf ruim een halfuur live had gefilmd op TikTok. In de inmiddels verwijderde beelden zou de 48-jarige vader van drie zichzelf hebben verwond terwijl er een mes zichtbaar was. Perez was op dat moment alleen thuis. Vrienden en volgers smeekten hem vervolgens in wanhopige berichten om medische hulp te zoeken.

Gezondheidscrisis bracht Perez Hilton naar God

Eerder dit jaar lag Perez al drie weken in een ziekenhuis in Las Vegas vanwege sepsis. Ook kampte hij volgens The Sun met een maagzweer en een bloedstolsel, nadat hij griepmedicatie op een lege maag had ingenomen. ‘Door mijn domheid lag ik 21 dagen in het ziekenhuis. Het was het ergste en het beste wat me ooit is overkomen.’ Tijdens zijn herstel vond Perez naar eigen zeggen steun in het geloof. ‘Het was alsof God zich aan mij openbaarde en vervolgens iets deed wat ik alleen maar als een wonder kan omschrijven: mij genezen,’ vertelde hij. ‘Ik was nog steeds niet goed, en toen deed God iets.’

Zijn geloof kreeg daarna een steeds grotere plaats in zijn berichten. Perez beweerde dat God hem had opgedragen zijn villa van 4 miljoen dollar te verkopen en naar Miami te verhuizen. Ook schreef hij: ‘Ik heb het gevoel dat ik nu bang zou moeten zijn, maar dat ben ik niet. Ik maak me wel degelijk zorgen. God, wijs me de weg! Perez Hilton maakt het nu heel zwaar. Hij vraagt om gebeden en om Christus’ tussenkomst – liever vroeger dan later. Ik werk aan mijn geduld!’

Wrede campagne tegen Britney leverde miljoenen op

Zijn huidige situatie maakt de terugblik op zijn eerdere berichtgeving over kwetsbare sterren extra beladen. Kort nadat hij in 2005 begon met bloggen, verscheen hij in een roze pruik bij het huis van Britney Spears. Tijdens de periode waarin haar problemen met alcohol en haar mentale gezondheid wereldwijd werden uitgemeten, probeerde hij haar een fles Jack Daniels te geven. ‘Ze heeft al gedronken. We kunnen samen een drankje nemen,’ zei hij destijds.

Britney groeide uit tot zijn belangrijkste onderwerp. De voortdurende stroom aan vernederende berichten leverde zijn website enorme bezoekersaantallen op en zou Perez naar verluidt ongeveer 32 miljoen dollar hebben opgebracht. Hij plaatste onflatteuze foto’s, noemde haar een ongeschikte moeder en droeg zelfs een shirt met een afbeelding van de overleden Heath Ledger en de tekst: ‘Waarom kon het niet Britney zijn?’ Pas in 2021 kwam Perez met excuses. ‘Ik heb daar diepe spijt van. Ik was me destijds nog niet bewust van haar psychische problemen. Ik bied mijn oprechte excuses aan en voel diepe schaamte en spijt.’

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Spijt van verleden, maar geen afscheid van showbizz

Sinds zijn bekering heeft Perez zich ook verontschuldigd voor het ongevraagd uit de kast halen van homoseksuele beroemdheden, grove bijnamen en vernederende publicaties. Hij erkende dat hij bewust grenzen overschreed om aandacht en bezoekers te trekken. ‘Ik heb in het verleden veel fouten gemaakt die heel openbaar zijn. Die ik erken. Die ik betreur, waar ik me diep voor schaam en waarvoor ik me herhaaldelijk heb verontschuldigd, zowel publiekelijk als privé.’ Toch weigert Perez zijn carrière als roddelblogger te beschouwen. Van stoppen wil hij evenmin weten. ‘Nee, want ik doe geen roddels. Ik doe aan celebrityjournalistiek.’ Terwijl zijn verleden hem blijft achtervolgen, roepen de recente beelden vooral nieuwe vragen op over zijn gezondheid en de hulp die hij momenteel nodig heeft.

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Bron: The Sun