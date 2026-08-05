Marco Borsato in november opnieuw naar de rechtbank

Tekst: Lisa Manche

Marco Borsato moet in november opnieuw naar de rechtbank. Er komt namelijk definitief een zitting over de advocatenkosten van de zanger. Hij diende eerder een verzoek in bij de rechter om de kosten van zijn strafzaak op de Staat te verhalen.

Marco’s advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hebben aan RTL Boulevard bevestigd dat er een zitting komt.

Advocatenkosten

Afgelopen maart werd al bekend dat de twee advocaten een verzoek hadden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland om hun kosten vergoed te krijgen. In de strafzaak van Marco Borsato is in totaal 391.000 euro aan advocatenkosten gedeclareerd. Knoops-Hamburger zei eerder al dat het bedrag over een periode van zes jaar gaat, inclusief btw. ‘Dit is ook de vordering die we hebben neergelegd bij de rechtbank. Die gaat hier nu over beslissen.’

Zelf aanwezig in de rechtbank

De advocaten bevestigen aan RTL Boulevard dat Marco zelf bij de zitting aanwezig is. Ze willen wel dat de zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Hiervoor hebben ze een verzoek ingediend. Het is nog niet duidelijk of het verzoek wordt toegewezen. De rechtbank heeft bevestigd dat de zitting op 4 november plaatsvindt, maar dat het ook mogelijk is dat de zaak schriftelijk wordt behandeld.

BRON: RTL BOULEVARD