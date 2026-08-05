Marco Borsato treedt niet op tijdens Vrienden van Amstel LIVE: ‘Daar wil ik het bij laten’

Tekst: Lisa Manche

Marco Borsato zal volgend jaar niet optreden tijdens ‘Vrienden van Amstel LIVE’. Dat laat de zanger zelf weten in een reactie aan RTL Boulevard. Ook komt er na de VVAL-shows geen eigen showreeks van de zanger in Rotterdam Ahoy.

Naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf verschenen er in de media berichten dat Marco een mogelijke comeback zou maken op het podium.

Onjuiste berichtgeving

Marco laat weten dat hij niet zal optreden. ‘Daar wil ik het bij laten’, zegt de zanger. Ook zijn management laat aan het ANP weten dat de berichtgeving ‘onjuist’ is. ‘Op dit moment is ons niets bekend. Indien er nieuws of ontwikkelingen zijn over Marco, zal dit worden gedeeld op de officiële kanalen van Marco.’

‘Beste bron’

Verschillende media, waaronder Weekend, berichtten over de comeback van Marco Borsato in 2027. Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds vermeldde in De Telegraaf dat ‘de beste bron’ dit aan hem had bevestigd.