Mariska Van Kolck Getty Images

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Mariska van Kolck laat blokkade los: ‘Ik sta weer open’

Tekst: Redactie Weekend

05/08/2026

Mariska van Kolck is al drie jaar vrijgezel. Lange tijd had ze geen ruimte om iemand beter te leren kennen, vertelt ze deze week in Weekend. Inmiddels is dat veranderd. “Als ik een interessante man ontmoet, zou ik dat heel leuk vinden.”

Mariska van Kolck merkt dat ze weer rust heeft in haar leven. “Ik heb lange tijd een blokkade gehad, had geen ruimte om iemand beter te leren kennen. Dat probleem zat bij mij.” Nu kijkt ze anders naar een mogelijke nieuwe liefde. “Ik wil wel weer met iemand afspreken.”

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Monogamie

Achter haar open en vrolijke uitstraling zit volgens Mariska een serieuze kant. “Ik kom bij anderen misschien over als een heel makkelijke en toegankelijke vrouw, maar dat ben ik helemaal niet.” In een relatie zoekt ze dan ook iets vasts. “Ik ga heel erg voor commitment en monogamie.”

Benaderen

Toch merkt Mariska dat mannen niet snel op haar afstappen. “Mannen durven mij vaak niet te benaderen, omdat ik te zelfstandig en actief ben, omdat ik te druk ben.” Ook haar werk kan voor afstand zorgen. “Als ik een keer te hard lach, concluderen ze: zij is een actrice.”

Lees het hele interview met Mariska van Kolck in Weekend editie 32, vanaf 5 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.

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