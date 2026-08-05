Hans Kazàn stellig: ‘Vieze Jack is niet uit de picture’

Tekst: Redactie Weekend

Hans Kazàn ziet dat de situatie rond zijn zoon Steven, diens ex Jamie Kames en Jeffrey Erens nog altijd ingewikkeld is. Steven en Jamie doen vanwege hun zoon Oliver geregeld iets samen, vertelt hij deze week in Weekend, maar van een hereniging is volgens Hans geen sprake. “Vieze Jack is zeker niet uit de picture.”

Hans Kazàn benadrukt dat Steven en Jamie echt uit elkaar zijn. “Steven en Jamie doen vanwege hun zoon Oliver nog vaak dingen samen. Dat is niet uit gewoonte en ze zijn ook niet weer bij elkaar. Ze zijn gewoon uit elkaar en daar is niks aan veranderd.” Steven wil vooral dat zijn zoon zo normaal mogelijk opgroeit. “Hij is heel lief. Ik denk dat weinig mannen in deze situatie dat gedaan zouden hebben.”

Onduidelijk

Hoe de relatie tussen Jamie en Jeffrey Erens, beter bekend onder zijn artiestennaam Vieze Jack, precies zit, weet Hans niet. “Jack, of hoe heet hij, woont weer ergens anders. Ik weet niet eens waar. Hoe al die verhoudingen precies liggen, het duurt nu al anderhalf jaar, ik heb geen idee.” Eén ding weet hij wel zeker. “Vieze Jack is zeker niet uit de picture. Maar hoe het wel zit, als jij het uitvindt, ben je heel knap.”

Jammer

Hans vindt het jammer dat de situatie zo onduidelijk blijft. “Ik kan alleen maar denken: goh, wat jammer dat het allemaal zo gaat. Ontzettend jammer. Maar het is niet anders. Ik kan er niks aan veranderen, ik kan helaas niet echt toveren.” Intussen lijkt Oliver goed met alles om te gaan. “Hij is vrolijk en opgewekt. Jamie en Steven willen het beste voor hun kind. Zo simpel is het.”

Lees het hele interview met Hans Kazàn in Weekend editie 32, vanaf 5 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.