Corry Konings Getty Images

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Corry Konings zet zichzelf opzij: ‘Voor mijn gezin’

Tekst: Redactie Weekend

05/08/2026

Corry Konings wordt op 8 september 75 jaar. Liefde is voor haar veel meer dan alleen een partner, vertelt ze deze week in Weekend. Haar gezin en vrienden staan altijd voorop. “Ik schuif de liefde voor mezelf weleens opzij.”

Voor Corry Konings zit liefde vooral in de mensen om haar heen. “Dat is alles wat je nodig hebt. Het hoeft niet altijd een man te zijn die de liefde geeft. Als er om je heen maar liefde is, dan is dat heerlijk.” Zelf is ze tevreden met haar leven en staat ze nog altijd graag op het podium. “Ik heb het naar mijn zin, ik heb het goed en fijn, ik treed nog op.”

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Gezin

Toch kiest Corry vaak eerst voor de mensen van wie ze houdt. “Ik schuif de liefde voor mezelf weleens opzij voor mijn gezin en vrienden. Ik vind dat altijd leuk en wil het ook blijven koesteren om met elkaar om te blijven gaan.” Ook met haar dochter maakt ze bewust tijd voor fijne momenten. “Met mijn dochter doe ik af en toe een vrouwendag en dan hebben we het heerlijk naar ons zin.”

Verwennen

Op zo’n dag laat Corry zich juist zelf eens verwennen. “Lekker relaxen, een hapje eten met de lunch, een lichaamsmassage, scrubben. Even helemaal in de watten worden gelegd. Héérlijk!” Ook een bezoek aan de schoonheidsspecialist hoort daarbij. “Ik wil er goed en mooi uitzien. Verzorgd, daar gaat het om.”

Lees het hele interview met Corry Konings in Weekend editie 32, vanaf 5 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.

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