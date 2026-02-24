Corry Konings is nog best ijdel voor haar leeftijd

Tekst: Emelie van Kaam

Wanneer Weekend haar vraagt of haar uiterlijk belangrijk voor haar is moet Corry Konings toegeven dat ze best wel ijdel is. Ze wil er immers goed uit blijven zien. Daarom sport ze regelmatig en dat ze haar best om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. “Mensen zeggen tegen me dat ik er goed uitzie.”

Wanneer Weekend haar vraagt of haar uiterlijk belangrijk voor haar is moet Corry Konings toegeven dat ze best wel ijdel is. Ze wil er immers goed uit blijven zien. Daarom sport ze regelmatig en doet ze haar best om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. “Mensen zeggen tegen me dat ik er goed uitzie.”

Corry Konings mag dan in september 75 jaar worden, dat betekent niet dat ze haar uiterlijk laat verslonzen. “Ik ben best nog wel ijdel, ik wil er toch goed uitzien,” vertelt ze deze week in Weekend. “Als je ouder wordt, kun je dikker worden. Maar ik sport ook nog. Zo blijf ik aardig op hetzelfde gewicht.”

Lees ook: Monique van de Ven: ‘Elke acteur is ijdel’

Tevreden

Corry is dan ook meer dan tevreden met wat ze in de spiegel ziet. “Ik vind dat ik er voor mijn leeftijd nog wel mag zijn, haha! Ik kan wel zeggen: “Dit vind ik niet mooi en dat vind ik niet mooi.” Maar ik doe m’n best om er goed uit te blijven zien.”

Aandacht

Is die instelling nodig voor mannelijke aandacht? “O, dat weet ik niet,” aldus Corry. “Mensen, mannen of vrouwen, zeggen wel tegen me: “Wat zie je er goed uit op jouw leeftijd!” Dank je wel, die steek ik in mijn zak! Dus dan houden we het zo. Maar verder sta ik er niet bij stil. Ik doe mijn best om goed voor mezelf te zorgen.”

Ons hele gesprek met Corry Konings lees je in Weekend editie 9. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP