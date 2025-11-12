Monique van de Ven: ‘Elke acteur is ijdel’

Tekst: Emelie van Kaam

Monique van de Ven doet niet aan ingewikkelde beautyroutines. Maar dat betekent niet dat ze niet ijdel is, want dat is in haar ogen elke acteur, vertelt ze deze week in Weekend. “Dat moet je wel zijn om het vak uit te kunnen oefenen.”

De schoonheidsgeheimen van Monique van de Ven blijken ontzettend simpel. “Ik doe helemaal niets om er mooi uit te blijven zien, behalve regelmatig naar de schoonheidsspecialiste voor een gezichtsbehandeling. En elke ochtend doe ik nekoefeningen terwijl ik mijn tanden aan het poetsen ben. Verder heb ik goede genen.”

Lees ook: Monic Hendrickx wordt grijs: ‘Benieuwd hoe het eruitziet’

IJdel

Toch zit enige ijdelheid er ook bij Monique zeker in. “Ik denk dat elke acteur wel ijdel móet zijn, om het vak te kunnen uitoefenen. Ik vind het fijn om iets leuks aan te doen.”

Moeite

Monique zal zichzelf dus nooit bestempelen tot een ijdeltuit, al betekent dat niet dat ze helemaal niets doet of wil doen aan haar voorkomen. “Ik ben niet héél erg ijdel, maar ijdel genoeg om moeite te doen voor mijn uiterlijk.”

Ons hele gesprek met Monique van de Ven lees je in Weekend editie 46. Hierin vertelt ze onder meer over haar huwelijk met Edwin de Vries. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP