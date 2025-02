Monic Hendrickx wordt grijs: ‘Benieuwd hoe het eruitziet’

Tekst: Sabine Krouwels

Na jaren verven laat Monic Hendrickx voor een filmrol haar haar grijs worden. Dat proces van uitgroeien duurt nog wel een tijdje, dus de actrice is ontzettend benieuwd hoe ze er met een compleet grijze coupe uit komt te zien, vertelt ze deze week in Weekend. “Maar het is geen statement of zo. Ik had gewoon geen zin meer om te verven.”

Voor een nieuwe filmrol laat Monic Hendrickx haar grijze haar uitgroeien. Iets dat ze nog nooit gedaan heeft, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vind het leuk voor die rol omdat het zo anders is. Ik ben wel héél benieuwd hoe ik eruit ga zien als mijn haar straks helemaal grijs is. Het duurt natuurlijk nog wel even voordat het is uitgegroeid.”

Geen statement

Of ze daarna grijs blijft weet Monic nog niet. “Ik zie het wel. Als ik denk; dit is fijn, dan laat ik het zo. En anders ga ik het wel weer een keer verven. Het is ook niet echt een statement of zo. Ik had gewoon geen zin meer om mijn haar te verven. En stiekem bevalt dat me ook wel. Ik vind het in ieder geval niet lelijk.”

