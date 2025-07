Hierover wil Mariska van Kolck geen compromis sluiten

Tekst: Sabine Krouwels

Een relatie is het sluiten van compromissen, dat weet Mariska van Kolck als geen ander. Maar er is één ding waar ze absoluut niet op wilt inleveren, vertelt ze deze week in Weekend. “Maar een ander heeft natuurlijk precies hetzelfde.”

Mariska van Kolck is ruim een jaar zonder partner. Haar vorige relatie ging over omdat er te veel compromissen gesloten moesten worden. Wat zijn dingen waarvoor ze dat bij een toekomstige partner niet meer wil doen? “Dat weet ik niet, maar ik geloof dat iedereen inlevert in een relatie. Zeker als je je helemaal hoteldebotel goed voelt,” vertelt ze deze week in Weekend.

Lees ook: Mariska van Kolck weer vrijgezel na relatie van twee jaar

Hoteldebotel

Maar ook als het niet helemaal hoteldebotel is, is zou het voor Mariska goed zijn. “Ook dan is mijn leven goed. Ik ben zo’n leuk leven! Ik geniet zo van én m’n vriendenkring én m’n kinderen én m’n werk. Dus als ik dan iets zou moeten zeggen waarover ik echt geen compromis zou willen sluiten, zou het zijn: laat me leven zoals ik m’n leven leef.”

Automatisch

Toch realiseert Mariska zich ook dat die wens weer tot het sluiten van compromissen zal leiden. “Een ander heeft natuurlijk precies hetzelfde, dus dan worden er automatisch compromissen gezocht.”

Ons hele gesprek met Mariska van Kolck lees je in Weekend editie 29. Ze vertelt hierin onder meer over haar volle agenda. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP