60 jaar geleden stapten Beatrix en Claus in het huwelijksbootje

Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat prinses Beatrix en Claus von Amsberg elkaar het jawoord gaven. Het werd een koninklijk huwelijk dat Nederland bijbleef, van de eerste, spannende aankondiging op radio en televisie tot het warme gezinsleven op Drakensteyn.

Verloving

Op 28 juni 1965 maakten koningin Juliana en prins Bernhard de verloving bekend: Beatrix zou trouwen met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg (1926–2002). Een moment dat destijds door heel Nederland werd gevolgd.

Toestemming

Voor het huwelijk was formele goedkeuring nodig. In het najaar van 1965 gingen zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord met de toestemmingswet. Daarna kreeg Claus ook de Nederlandse nationaliteit.

Claus, Juliana, Beatrix en Bernhard

Trouwdag in Amsterdam

Het huwelijk werd voltrokken op 10 maart 1966. Het burgerlijk huwelijk vond plaats in Amsterdam, waar burgemeester G. van Hall het paar trouwde. Daarna volgde de kerkelijke inzegening in de Westerkerk, geleid door dominee H.J. Kater, met een preek van dominee J.H. Sillevis Smitt.

Nieuwe titel voor Claus

Op die dag kreeg Claus de titel Prins der Nederlanden, met aanspreektitel Koninklijke Hoogheid en het predicaat Jonkheer van Amsberg.

Thuis op Drakensteyn

Na het huwelijk woonde het paar op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, een plek waar Beatrix al sinds 1963 woonde. Ze bleven er tot 1981, waarna ze verhuisden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. In 2014 keerde Beatrix weer terug naar Drakensteyn.

Drie zoons, acht kleinkinderen

Beatrix en Claus kregen drie zoons: Willem-Alexander (1967), Friso (1968–2013) en Constantijn (1969). Inmiddels is de familie uitgebreid met acht kleinkinderen: Eloise, Catharina-Amalia, Claus-Casimir, Luana, Alexia, Leonore, Zaria en Ariane.

