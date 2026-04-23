Willem-Alexander en Máxima schuiven aan bij jaarlijks galadiner

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen donderdag leden van het corps diplomatique voor het jaarlijkse galadiner. Het traditionele banket vindt plaats in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.

Korte toespraak

Voorafgaand aan het diner houdt koning Willem-Alexander een korte toespraak. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst legt hij daarin de nadruk op internationale samenwerking en op de belangrijke rol die diplomaten daarbij spelen.

Onderlinge relaties versterken

Het galadiner is bedoeld om buitenlandse en Nederlandse vertegenwoordigers met elkaar in contact te brengen en de onderlinge relaties te versterken. Dit jaar staat het thema politiek en bestuur centraal.

Aan tafel schuiven onder meer buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland en Brussel aan. Daarnaast zijn ook bewindspersonen, burgemeesters en voorzitters van verschillende belangrijke organisaties uitgenodigd.

Het diner volgt kort op het werkbezoek van het koningspaar aan de Verenigde Staten. In drie dagen tijd bezochten Willem-Alexander en Máxima Philadelphia, Washington en Miami. Het meest besproken onderdeel van die reis was hun overnachting in het Witte Huis, op uitnodiging van president Donald Trump.

