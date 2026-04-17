Koning Willem-Alexander opent Koningsspelen in Zeewolde
17/04/2026
Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend in Zeewolde de Koningsspelen officieel geopend. Daarmee gaf hij het startsein voor de jaarlijkse sportdag voor basisscholieren in heel Nederland.
Boogschieten
Bij een school in Zeewolde nam de koning de tijd om met leerlingen te praten en mee te doen aan verschillende sportonderdelen. Zo waagde hij zich ook aan boogschieten.
Lees ook: Amsterdam zet Koningsdag op de schop: ‘Risico’s te groot’
Aanloop Koningsdag
De Koningsspelen worden elk jaar gehouden in aanloop naar Koningsdag en draaien om sport, beweging en een gezonde start van de dag. Op duizenden basisscholen in Nederland doen kinderen mee aan gezamenlijke ontbijt- en sportactiviteiten.
