Koning Willem-Alexander opent Koningsspelen in Zeewolde

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend in Zeewolde de Koningsspelen officieel geopend. Daarmee gaf hij het startsein voor de jaarlijkse sportdag voor basisscholieren in heel Nederland.

Boogschieten

Bij een school in Zeewolde nam de koning de tijd om met leerlingen te praten en mee te doen aan verschillende sportonderdelen. Zo waagde hij zich ook aan boogschieten.

Aanloop Koningsdag

De Koningsspelen worden elk jaar gehouden in aanloop naar Koningsdag en draaien om sport, beweging en een gezonde start van de dag. Op duizenden basisscholen in Nederland doen kinderen mee aan gezamenlijke ontbijt- en sportactiviteiten.

