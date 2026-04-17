Dit zijn de deelnemers van Beste Zangers 2026

Tekst: Denise Delgado

17/04/2026

Het nieuwe seizoen van ‘Beste Zangers’ krijgt vorm. Via social media heeft het programma bekendgemaakt welke artiesten dit jaar afreizen naar Sevilla voor de populaire muziekshow.

In een video op Instagram stellen de deelnemers zich voor. Dit seizoen doen Yves Berendse, Clouseau, Jeangu Macrooy, Bizzey, Desray, Fay Claassen en Zoë Livay mee. Onder het bericht vat de redactie het veelbelovend samen met de woorden: ‘Wat een jaar’.

Uiteenlopende stijlen

Volgens AVROTROS belooft het opnieuw een muzikaal zeer divers seizoen te worden. Kijkers kunnen optredens verwachten in uiteenlopende stijlen, van Nederlandstalige nummers en soul tot jazz, Eurodance en Zuid-Amerikaanse invloeden.

Eigen draai

Net als in eerdere jaren worden de artiesten in Sevilla ontvangen door Jan Smit. Samen met de Beste Zangers-band onder leiding van Marcel Fisser geven zij hun eigen draai aan elkaars repertoire. In acht afleveringen staan niet alleen de liedjes centraal, maar ook de persoonlijke verhalen achter de muziek.

Zoals gebruikelijk wordt het seizoen afgesloten met de vaste duetaflevering

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

