De tv van het weekend: Dit was Beste Zangers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het was afgelopen zaterdag de avond van Jacqueline Govaert in Beste Zangers. Vijfentwintig jaar geleden brak zij door met de band Krezip en sindsdien is haar stem niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld.

In tegenstelling tot veel collega’s die in dit seizoen van Beste Zangers meedoen, heeft Jacqueline een voornamelijk Engelstalig repertoire, wat de uitdaging voor de andere deelnemers groter maakt.

Bente opent de avond

De eerste die voor Jacqueline mag zingen is Bente. Zij koos voor het nummer Everybody’s Gotta Learn Sometime, dat Jacqueline met Krezip opnam voor de film Alles Is Liefde. Bente liet zich inspireren door die versie en maakte er samen met iemand anders een Nederlandstalige hertaling van. Haar uitvoering kreeg de titel Verander Mij en maakte indruk op Jacqueline.

Paul de Leeuw grijpt terug in de tijd

Wanneer Paul de Leeuw aan de beurt is, vertelt Jacqueline dat ze in haar beginjaren zijn nummers speelde zodra ze de piano een beetje onder de knie had. Dat hij nu voor haar zingt, maakt de avond extra bijzonder. Paul herinnert zich dat Jacqueline destijds ook fan was van Ruth Jacott. Jacqueline vult aan dat zij als jong meisje op de achterbank van de auto zat toen vrienden van haar ouders door een echtscheiding gingen en haar ouders huilden bij Hou Me Vast van Ruth Jacott. Dat moment leerde haar de kracht van muziek. Paul kiest daarom precies dat nummer.

Snelle raakt een gevoelige snaar

Net als Bente kiest ook Snelle voor een vertaling van een Krezip nummer. Hij zingt Lost Without You, waarin de regel ‘We will make it through somehow’ hem bijzonder raakt. Jacqueline vertelt dat ze het nummer schreef toen Krezip na tien jaar weer bij elkaar kwam. In de tussenliggende jaren had bandlid Annelies kanker gehad, iets wat diepe sporen naliet. Het nummer schreef Jacqueline vanuit de blik van Annelies’ man én vanuit de band. Het verwoordt een gevoel van machteloosheid, maar ook de hoop dat ze er samen doorheen zouden komen.

Laetitia Gerards duikt in de tekst

Voor Laetitia Gerards was het lastig een keuze te maken, maar uiteindelijk koos zij voor I Would Stay. Ze vertelt dat ze niet meteen wist wat ze ermee moest doen, maar zich volledig in de tekst heeft verdiept. In haar eigen woorden: ‘Ik heb het niet in een ander jasje gestoken, ik heb er echt een hele andere outfit van gemaakt.’ Haar uitvoering in Beste Zangers laat een heel nieuwe kant van het bekende nummer zien.

Thomas Acda en Paul de Munnik zoeken herkenning

Het duo Acda en De Munnik kiest niet voor een nummer van Jacqueline zelf, maar grijpt terug naar Carole King, een artieste met wie Jacqueline zich verbonden voelt. Paul legt uit dat de combinatie van stijl en het moederschap voor Jacqueline herkenning bood. Zelf ziet hij daar een parallel in, nu hij onlangs zijn vijfde kind kreeg. Daarom zingen zij Will You Still Love Me Tomorrow.

Typhoon sluit deze Beste Zangers aflevering af

Typhoon besluit de aflevering met Stil De Tijd. Hij vertelt dat hij geraakt is door de tekst en denkt te voelen waar het nummer over gaat. Jacqueline legt uit dat zij het schreef in de periode dat haar kinderen klein waren: ‘Er gebeurt zoveel tegelijk en het gaat zo hard en dan wil je dat moment vangen in de tijd.’ Foto’s konden dat volgens haar niet vastleggen, maar een liedje wel. Het nummer kreeg zo een diep persoonlijke lading.

FOTO: AVROTROS/BESTE ZANGERS