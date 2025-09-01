Paul de Leeuw

Paul de Leeuw blikt terug op Sonja Barend optreden

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/09/2025

Het is Paul de Leeuw zijn avond in programma Beste Zangers. Hij deelt verhalen over zijn carrière en leven. Jan Smit gebruikt de gelegenheid om terug te blikken op een belangrijk moment uit het verleden van Paul, een moment dat volgens hem het begin markeerde van zijn bekendheid bij het grote publiek.

Jan Smit vraagt Paul de Leeuw in Beste Zangers naar zijn optreden bij Sonja Barend. Paul legt uit dat het succes van zijn eerste programma Stel Me Niet Teleur ertoe leidde dat hij om de goede recensies werd gevraagd om op te treden bij Sonja Barend.

Lees ook: Paul de Leeuw tegen Jan Smit: ‘Slechte vraag gesteld’

Het succes van Stel Me Niet Teleur

Paul vertelt dat hij eerst om vier uur moest voorspelen en dat het toen nog niet zeker was of hij daadwerkelijk mocht optreden. Een uur later bleek dat hij op het programma mocht verschijnen. Over dat moment zegt Paul: ‘Ik keek gelijk in de camera’, iets wat volgens hem niet veel artiesten deden. Dit optreden gaf hem de kans om zijn talent aan een groot publiek te laten zien en opviel bij de kijkers.

Tekst gaat door onder video.

Plotselinge bekendheid Paul de Leeuw

De dag na zijn optreden bij Sonja Barend werd Paul overal herkend. Voor hem betekende dit een grote verandering: van cabaretier met een succesvolle carrière naar een artiest die door het brede publiek werd herkend en gewaardeerd.

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Vriendin Herfst Innerlijke Rust

Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden

De herfst is hét seizoen van loslaten. De dagen worden korter, de lucht frisser en de natuur trekt zich langzaam terug. Waar de zomer vaak vol drukte, afspraken en reuring zit, nodigt de herfst uit tot reflectie en verstilling. Voor sommige sterrenbeelden betekent dit een zeldzaam gevoel van innerlijke rust, helderheid en balans. Alsof alles eindelijk weer even op zijn plek valt. 
Party Amsterdam Gouden Televiezier Ring

Floortje Dessing viert 55ste verjaardag

Floortje Dessing is vandaag, 31 augustus, 55 jaar geworden.
Weekend Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien