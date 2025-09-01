Paul de Leeuw blikt terug op Sonja Barend optreden

Het is Paul de Leeuw zijn avond in programma Beste Zangers. Hij deelt verhalen over zijn carrière en leven. Jan Smit gebruikt de gelegenheid om terug te blikken op een belangrijk moment uit het verleden van Paul, een moment dat volgens hem het begin markeerde van zijn bekendheid bij het grote publiek.

Jan Smit vraagt Paul de Leeuw in Beste Zangers naar zijn optreden bij Sonja Barend. Paul legt uit dat het succes van zijn eerste programma Stel Me Niet Teleur ertoe leidde dat hij om de goede recensies werd gevraagd om op te treden bij Sonja Barend.

Het succes van Stel Me Niet Teleur

Paul vertelt dat hij eerst om vier uur moest voorspelen en dat het toen nog niet zeker was of hij daadwerkelijk mocht optreden. Een uur later bleek dat hij op het programma mocht verschijnen. Over dat moment zegt Paul: ‘Ik keek gelijk in de camera’, iets wat volgens hem niet veel artiesten deden. Dit optreden gaf hem de kans om zijn talent aan een groot publiek te laten zien en opviel bij de kijkers.

Plotselinge bekendheid Paul de Leeuw

De dag na zijn optreden bij Sonja Barend werd Paul overal herkend. Voor hem betekende dit een grote verandering: van cabaretier met een succesvolle carrière naar een artiest die door het brede publiek werd herkend en gewaardeerd.

