Beste Zangers Paul de Leeuw

Paul de Leeuw tegen Jan Smit: ‘Slechte vraag gesteld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/09/2025

Tijdens de opname van Beste Zangers spreekt Paul de Leeuw openhartig over de moeilijke relatie tussen zijn ouders. Hij vertelt over zijn vader, een bijzondere man, en hoe zijn ouders pas laat uit elkaar gingen. Jan Smit stelt vragen, maar volgens Paul gaat dat niet altijd even soepel.

Gelukkig gaat het gesprek in ‘Beste Zangers‘ gepaard met een lach.

Vader had eigenaardige gewoontes

Paul vertelde dat zijn vader een rare man was. Toen Jan vroeg naar een reden, gaf Paul een voorbeeld: ‘Ik heb weleens getennist, moest ik spelen tegen de nummer één van de club en dan droeg mijn vader de tas van die man.’ Toch blijft Paul duidelijk over zijn gevoelens: hij was gek op zijn vader.

Moeder kiest voor zichzelf

De ouders van Paul gingen pas laat uit elkaar. Zijn vader had allang een vriendin, maar dat ontkende Paul en zijn moeder geloofde nog in het sprookje. Uiteindelijk kiest zijn moeder toch voor zichzelf en krijgt ze een nieuwe relatie.

Droge humor over overlijden vader

Wanneer Jan Smit vraagt: ‘Wat is er met je vader gebeurd uiteindelijk?’ reageert Paul droog: ‘Die is gecremeerd.’ De hele cast en crew moet lachen. Paul voegt eraan toe: ‘Ja jij gooit ‘m op!’ Jan verduidelijkt: ‘Ik vroeg me af hoe het je vader vergaan was.’ Paul lachend: ‘Ik wil hier totaal niet oordelen, maar je hebt een hele slechte vraag gesteld.’ Ook Jan kan erom lachen.

Kijk hier de eerste aflevering van Beste Zangers terug.

FOTO: BESTE ZANGERS/AVROTROS

Uit andere media

Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Vriendin Herfst Innerlijke Rust

Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden

De herfst is hét seizoen van loslaten. De dagen worden korter, de lucht frisser en de natuur trekt zich langzaam terug. Waar de zomer vaak vol drukte, afspraken en reuring zit, nodigt de herfst uit tot reflectie en verstilling. Voor sommige sterrenbeelden betekent dit een zeldzaam gevoel van innerlijke rust, helderheid en balans. Alsof alles eindelijk weer even op zijn plek valt. 
Party Amsterdam Gouden Televiezier Ring

Floortje Dessing viert 55ste verjaardag

Floortje Dessing is vandaag, 31 augustus, 55 jaar geworden.
Weekend Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien