Paul de Leeuw tegen Jan Smit: ‘Slechte vraag gesteld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de opname van Beste Zangers spreekt Paul de Leeuw openhartig over de moeilijke relatie tussen zijn ouders. Hij vertelt over zijn vader, een bijzondere man, en hoe zijn ouders pas laat uit elkaar gingen. Jan Smit stelt vragen, maar volgens Paul gaat dat niet altijd even soepel.

Gelukkig gaat het gesprek in ‘Beste Zangers‘ gepaard met een lach.

Vader had eigenaardige gewoontes

Paul vertelde dat zijn vader een rare man was. Toen Jan vroeg naar een reden, gaf Paul een voorbeeld: ‘Ik heb weleens getennist, moest ik spelen tegen de nummer één van de club en dan droeg mijn vader de tas van die man.’ Toch blijft Paul duidelijk over zijn gevoelens: hij was gek op zijn vader.

Moeder kiest voor zichzelf

De ouders van Paul gingen pas laat uit elkaar. Zijn vader had allang een vriendin, maar dat ontkende Paul en zijn moeder geloofde nog in het sprookje. Uiteindelijk kiest zijn moeder toch voor zichzelf en krijgt ze een nieuwe relatie.

Droge humor over overlijden vader

Wanneer Jan Smit vraagt: ‘Wat is er met je vader gebeurd uiteindelijk?’ reageert Paul droog: ‘Die is gecremeerd.’ De hele cast en crew moet lachen. Paul voegt eraan toe: ‘Ja jij gooit ‘m op!’ Jan verduidelijkt: ‘Ik vroeg me af hoe het je vader vergaan was.’ Paul lachend: ‘Ik wil hier totaal niet oordelen, maar je hebt een hele slechte vraag gesteld.’ Ook Jan kan erom lachen.

FOTO: BESTE ZANGERS/AVROTROS