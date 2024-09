Beste Zangers weer van start: leuk maar ook heel spannend

De opnamedagen waren lang en uitputtend, maar Matthijn Buwalda, Rikki Borgelt, Karin Bloemen en Hannah Mae kijken met warme gevoelens terug op de opnames van Beste Zangers. De artiesten behoren samen met Claude, Tangerine en SERA tot de deelnemers van het nieuwe seizoen, dat zaterdagavond te zien is op NPO 1.

“Het was heel erg leuk, maar toen ik erheen ging ook heel erg spannend”, vertelt Hannah Mae. “Het was wel een intens proces, want de opnames duurden vaak tot laat. Het programma speelt zich natuurlijk ’s avonds af. Maar de groep was fijn, dat hielp enorm.” Bloemen was als “moeder van de groep” – in de woorden van Hannah Mae – vaak degene die iedereen dan even bij elkaar riep. “Dan sloeg ik een arm om iemand heen, of ik nam ze even apart”, blikt de cabaretière terug.

In het AVROTROS-programma staat iedere aflevering een van de deelnemers centraal. De andere artiesten zingen liedjes uit het oeuvre van de hoofdpersoon of een van de favoriete liedjes van diegene. Welke nummers dat zijn, mogen de deelnemers niet delen. Toch denken de kandidaten wel dat er potentiële pareltjes in het programma zitten. “Ik heb één liedje, dat is me zo dierbaar geworden”, zegt Bloemen. “Die ga ik zeker na de uitzending gewoon op mijn repertoire zetten. Dat is een liedje van Hannah Mae.”

Geen competitie

Voor RONDÉ-zangeres Rikki Borgelt was het voor het eerst dat ze zo lang zonder haar band optrad. “Ik vond het heel spannend”, zegt ze. “Het was wel voor het eerst in onbekend water. Maar het was zeker voor herhaling vatbaar.” Het programma betekent ook het tv-debuut van kleinkunstzanger Matthijn Buwalda. De 41-jarige Buwalda heeft nog nooit meegedaan aan een televisieprogramma, maar twijfelde geen seconde toen hij werd gevraagd. “Ik vind het heel tof dat het geen competitie is. Het is niet dat iemand afvalt, of dat iemand beter is dan de ander”, zegt Buwalda. “Het is echt een programma dat de muziek viert. En dat vind ik heel charmant.”

Bijzonder

Buwalda, Borgelt en Hannah Mae noemen allemaal dezelfde deelnemer naar wie ze opkijken: Karin Bloemen. “Ik kan geen theaterkleedkamer binnenlopen, of er hangt een foto van Karin”, zegt Buwalda. “Ik wilde gewoon heel graag haar verhaal horen”, vult Borgelt aan. “En haar beter leren kennen. Zij heeft zo veel meegemaakt en staat nog steeds zo mooi in het leven. Dat vind ik heel bijzonder.”

Beeld: AVROTROS