Karin Bloemen over moederrol in Beste Zangers: ‘Iedereen zit zo in zijn eigen kracht’

Karin Bloemen was jaren geleden al eens gevraagd voor het programma Beste Zangers, maar dit jaar had ze eindelijk plek in haar agenda. De 64-jarige cabaretière werd door de andere artiesten “de moeder van de groep” en een groot voorbeeld genoemd. Zelf keek Bloemen juist op naar de jongere generatie, vertelt ze in gesprek met het ANP.

“Dat is bij mij net andersom”, reageert Bloemen op de lovende woorden over haar deelname. “Ik vond het zo gaaf dat al die jonge mensen hun eigen identiteit zo goed kunnen behouden. Iedereen zit zo in zijn of haar eigen kracht. Ik zat met bewondering te kijken hoe ze dat deden.”

Naast Bloemen doen dit seizoen Rikki Borgelt (van Rondé), Hannah Mae, Tangarine, Matthijn Buwalda, SERA en Claude mee. Als oudste van de groep wierp Bloemen zich op als moederfiguur. “Ik probeer altijd mensen te helpen, te behoeden voor de fouten waar ik van geleerd heb”, vertelt de cabaretière. “Als ik iemand zie optreden en diegene gaat door z’n stem heen, dan neem ik hem of haar even apart en zeg ik: zullen we even een paar stemoefeningen doen?”

Uitdagingen

Ondanks haar 41 jaar aan toneelervaring, had ook Bloemen zo haar uitdagingen tijdens Beste Zangers. Het AVROTROS-programma is vanaf zaterdag weer te zien op NPO 1. “De jeugd schrijft echt op een andere manier dan ik”, zegt Bloemen lachend. “Dus ik heb twee maanden gestudeerd op al die liedjes. En sowieso die popliedjes… Wat een tempo. Mijn man zei steeds: je bent te vroeg of te laat, maar nooit op tijd.”

Verbinding

Het waardevolste voor Bloemen was de verbinding die ontstond tijdens de opnames. “Jong, oud en alles wat ertussenin zit: we deden het samen”, zegt ze trots. “En als iemand het even niet trok, zei ik: kom even hier. En dan sloegen we een arm om elkaar heen. Zo zou de hele wereld wel een beetje meer mogen zijn.”