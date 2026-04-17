Barbara uit Winter Vol Liefde kreeg burn-out

Tekst: Denise Delgado

Barbara Kok heeft een zwaar jaar achter de rug. De ‘Winter Vol Liefde’-deelneemster vertelt in een interview met ‘De Telegraaf’ dat ze kort na de opnames van het programma in een burn-out terechtkwam.

In de datingshow reisde Barbara naar Oostenrijk af in de hoop het hart van Klaas te veroveren. Tot een relatie kwam het niet, maar ook na het programma kreeg ze het niet bepaald makkelijk. “Het is als alleenstaande moeder soms best lastig om alle ballen hoog te houden.”

Kinderen, huishouden en werk

Ze vertelt dat de combinatie van haar kinderen, het huishouden en haar werk als stewardess uiteindelijk te veel werd. Daardoor raakte ze uitgeput en kon ze haar werk een tijdlang niet meer doen.

Inmiddels gaat het weer beter met haar. Barbara zegt dat ze het afgelopen jaar bewust rustiger aan heeft gedaan en haar werk nu stap voor stap weer oppakt. Daarbij merkt ze ook dat ze het vliegen echt heeft gemist, iets wat al jarenlang een belangrijk onderdeel van haar leven is.

Ook op liefdesgebied is er inmiddels goed nieuws. Barbara is opnieuw verliefd geworden, en wel op iemand die ze al kende: haar automonteur. De twee kwamen elkaar weer tegen toen haar Amerikaanse auto onderhoud nodig had, en volgens Barbara sloeg de vonk meteen over.

De relatie is nog pril, maar voelt volgens haar heel goed. Ook haar kinderen zien het zitten met haar nieuwe partner, die zelf ook kinderen heeft. “Ze hebben hem al goedgekeurd. Hij heeft zelf ook kinderen, dat is een fijne overeenkomst.”

