Amalia waagt zich aan Georgische drank tijdens bezoek Amsterdamse bar

Tekst: Denise Delgado

Prinses Amalia heeft tijdens haar werkbezoek aan Amsterdam ook het nachtleven van de stad verkend. In verschillende uitgaansgelegenheden sprak ze met ondernemers en organisatoren, proefde ze een opvallend drankje en kroop ze zelfs even achter de draaitafel.

Chacha

Een van de stops was Bar San Francisco, waar het flink druk was bij aankomst van de prinses. In de kelder van de zaak kreeg Amalia een glas chacha aangeboden, een sterke Georgische drank gemaakt van druivenpulp. Na een slokje reageerde ze eerlijk dat ze niet meteen wist waar ze het moest plaatsen, al vond ze het wel lekker.

Prinses Amalia Brengt Op Uitnodiging Van Burgemeester Halsema Een Bezoek Aan Amsterdam

In dezelfde bar sprak Amalia ook met onder anderen eigenaar Andy Woortman en Jan-Willem van de Ven van het Amsterdam Dance Event. De heropende locatie richt zich op liefhebbers van elektronische muziek en paste daarmee goed binnen het programma van haar bezoek.

Dj-workshop

Daarna ging de prinses door naar club Nachbar. Daar vertelde ze dat ze tijdens het studeren graag naar muziek met een stevige beat luistert. Met een knipoog zei ze dat je toch iets nodig hebt om Rechten door te komen, verwijzend naar haar afgeronde bachelor.

De avond eindigde met een korte dj-workshop. Amalia gaf toe dat ze dat best spannend vond, maar wist ook burgemeester Femke Halsema mee te krijgen achter de dj-booth. Samen sloten ze het bezoek af met het nummer We Found Love van Rihanna.

