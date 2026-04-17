Australia Royalty Prins Harry

Prins Harry blikt terug op ouderschap van Charles en Diana

Tekst: Denise Delgado

17/04/2026

Prins Harry heeft zich tijdens een panel over de mentale gezondheid van mannen in Australië openhartig uitgesproken over zijn eigen jeugd en het vaderschap. Daarbij liet de hertog van Sussex doorschemeren dat hij als ouder bewust probeert te leren van hoe hij zelf is opgevoed.

Geen verwijten

Volgens Harry gaat het daarbij niet om verwijten. “Er is geen oordeel, er is geen schuld, er wordt niet met de vinger gewezen”, zei hij. Wel benadrukte hij dat bijna iedere ouder de neiging heeft om dingen anders of beter te willen doen dan de generatie daarvoor. “De realiteit is dat, hoe je ook opvoedt, dat een heel persoonlijke ervaring is. En je zult het altijd willen verbeteren.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Anp 7263955
Prinses Diana, Harry, William en prins Charles

Lees ook: Video: Meghan glundert terwijl Archie leert skiën naast prins Harry

Therapie

Ook vertelde Harry dat therapie hem heeft geholpen om zich voor te bereiden op het vaderschap. Volgens hem was het belangrijk om oude bagage uit het verleden eerst onder ogen te zien. Alleen zo kon hij naar eigen zeggen de beste versie van zichzelf worden voor zijn kinderen.

In het gesprek onthulde hij ook dat zijn therapeut hem voorafgaand aan de geboorte van prins Archie had aangeraden goed te letten op wat hij zou voelen zodra de baby er eenmaal was. In de eerste periode na de geboorte van zijn zoon ervoer Harry naar eigen zeggen een gevoel van afstand. Hij legde uit dat Meghan degene was die het leven op de wereld zette, terwijl hij daar vooral getuige van was.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Harry en Meghans kinderen worden prins Archie en prinses Lilibet

Rommelig en emotioneel

Harry gebruikte dat moment ook om andere vaders een hart onder de riem te steken. Volgens hem is het normaal dat het ouderschap rommelig en emotioneel kan voelen, zeker in het begin. “Aan de vaders en aanstaande vaders: ja, het is rommelig. Je gaat door een achtbaan van emoties en veroordeel jezelf daar niet om.”

Terwijl Harry in Australië verschillende verplichtingen vervulde, stond Meghan voor de camera voor een gastoptreden in MasterChef Australië. Later deze week worden de twee weer samen verwacht in Melbourne, waar onder meer een wandeling en bezoeken aan een universiteit en een summit op het programma staan.

Bekijk ook:

LEES OOK

Koning Willem-Alexander opent Koningsspelen in Zeewolde
Amalia waagt zich aan Georgische drank tijdens bezoek Amsterdamse bar
Belgisch hof deelt nieuwe foto’s van jarige prinses Eléonore
Prinses Amalia begonnen aan werkbezoek in Amsterdam
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Repetities The Passion 2025

Opvallende comeback Monique Hansler volgens paragnost Thomas Woolthuis
Vriendin Domenik en Ferenc MAFS

Domenik doet liefdesverklaring in MAFS: Ferenc reageert verrast
Weekend Eerste Dag Tweedaags Bezoek Van Prinses Amalia Aan Amsterdam

Amalia waagt zich aan Georgische drank tijdens bezoek Amsterdamse bar
Sante Heleen Snijders

Dit is het eetdagboek van chirurg Heleen Snijders
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise