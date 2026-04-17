Prins Harry blikt terug op ouderschap van Charles en Diana

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry heeft zich tijdens een panel over de mentale gezondheid van mannen in Australië openhartig uitgesproken over zijn eigen jeugd en het vaderschap. Daarbij liet de hertog van Sussex doorschemeren dat hij als ouder bewust probeert te leren van hoe hij zelf is opgevoed.

Geen verwijten

Volgens Harry gaat het daarbij niet om verwijten. “Er is geen oordeel, er is geen schuld, er wordt niet met de vinger gewezen”, zei hij. Wel benadrukte hij dat bijna iedere ouder de neiging heeft om dingen anders of beter te willen doen dan de generatie daarvoor. “De realiteit is dat, hoe je ook opvoedt, dat een heel persoonlijke ervaring is. En je zult het altijd willen verbeteren.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Prinses Diana, Harry, William en prins Charles

Therapie

Ook vertelde Harry dat therapie hem heeft geholpen om zich voor te bereiden op het vaderschap. Volgens hem was het belangrijk om oude bagage uit het verleden eerst onder ogen te zien. Alleen zo kon hij naar eigen zeggen de beste versie van zichzelf worden voor zijn kinderen.

In het gesprek onthulde hij ook dat zijn therapeut hem voorafgaand aan de geboorte van prins Archie had aangeraden goed te letten op wat hij zou voelen zodra de baby er eenmaal was. In de eerste periode na de geboorte van zijn zoon ervoer Harry naar eigen zeggen een gevoel van afstand. Hij legde uit dat Meghan degene was die het leven op de wereld zette, terwijl hij daar vooral getuige van was.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Harry en Meghans kinderen worden prins Archie en prinses Lilibet

Rommelig en emotioneel

Harry gebruikte dat moment ook om andere vaders een hart onder de riem te steken. Volgens hem is het normaal dat het ouderschap rommelig en emotioneel kan voelen, zeker in het begin. “Aan de vaders en aanstaande vaders: ja, het is rommelig. Je gaat door een achtbaan van emoties en veroordeel jezelf daar niet om.”

Terwijl Harry in Australië verschillende verplichtingen vervulde, stond Meghan voor de camera voor een gastoptreden in MasterChef Australië. Later deze week worden de twee weer samen verwacht in Melbourne, waar onder meer een wandeling en bezoeken aan een universiteit en een summit op het programma staan.

