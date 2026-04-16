Belgisch hof deelt nieuwe foto’s van jarige prinses Eléonore

Tekst: Denise Delgado

Het Belgische koningshuis heeft nieuwe foto’s vrijgegeven van prinses Eléonore, die vandaag haar achttiende verjaardag viert. Met de verse portretten staat het paleis stil bij een bijzondere mijlpaal voor de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde.

Vierde kind

Eléonore is het vierde kind van het Belgische koningspaar. Ze heeft twee broers, prins Gabriël en prins Emmanuel, en een oudere zus: kroonprinses Elisabeth. ‘Een bijzondere mijlpaal en een mooi moment om enkele beelden van haar met jullie te delen,’ pent het hof onder de reeks foto’s.

Middelbareschool afsluiten

Met haar achttiende verjaardag bereikt Eléonore officieel de volwassen leeftijd. Na dit schooljaar sluit ze bovendien haar middelbareschooltijd af. Waar en wat de drietalige prinses hierna gaat studeren, is op dit moment nog niet bekend.