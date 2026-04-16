Harry speelt Australian football tijdens reis met Meghan

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry heeft zich tijdens zijn bezoek aan Australië van zijn sportieve kant laten zien. In Melbourne bracht de 41-jarige Brit onder meer een bezoek aan de club Western Bulldogs, waar hij ook zelf een balletje meespeelde. Het ging om de tweede dag van de vierdaagse reis die hij samen met Meghan Markle maakt.

Tijdens het bezoek sprak Harry met verschillende spelers en waagde hij zich ook zelf aan Australian football. Volgens Britse media liet de prins daarbij zien dat hij behoorlijk wat balgevoel heeft. In het clubhuis nam hij daarnaast de tijd voor een toespraak, waarin hij ook openhartig sprak over het vaderschap.

Machteloos tijdens bevallingen

Zo vertelde Harry dat hij zich in het begin soms machteloos voelde in zijn rol als vader. Tijdens de bevallingen van Archie en Lilibet kon hij naar eigen zeggen weinig meer doen dan toekijken. Dankzij therapie heeft hij uiteindelijk beter geleerd hoe hij er op zijn eigen manier voor zijn kinderen kan zijn.

Later op de dag reisde Harry door naar Canberra. Daar bezocht hij het Australische oorlogsmonument, waar hij een krans legde en een rondleiding kreeg door het museum.

Invictus Australia

Ook sloot hij aan bij een receptie van Invictus Australia, de Australische tak van het sportproject dat Harry in 2014 opzette voor gewonde en gehandicapte militairen en veteranen.

