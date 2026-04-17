Douwe Bob schrijft over innerlijke strijd: ‘Dat is een monster in mij’

Tekst: Denise Delgado

Douwe Bob vertelt openhartig over de strijd die hij nog altijd voert met zijn verslaving. Hoewel de zanger sinds eind 2023 clean is, zegt hij in LINDA. dat de drang naar drank en drugs nog steeds op de loer ligt.

Op zijn nieuwe album Outcast Town komt dat gevoel meerdere keren terug. Vooral in het nummer Wanna Be Free is hij daar uitgesproken over. “Dat nummer gaat gewoon letterlijk over dat ik wil zuipen, wil gebruiken en wil scheiden. Dat is een monster dat in mij, en in heel veel andere mensen, leeft”, zegt hij. “Ik moet die er elke dag opnieuw onder houden.”

FOMO

Voor Douwe is muziek een manier om die donkere gedachten een plek te geven. Door erover te schrijven, probeert hij te voorkomen dat hij er ook echt naar gaat handelen. Zelf noemt hij juist de rustige, huiselijke momenten soms verraderlijk. Dan kan ineens het gevoel toeslaan dat hij iets mist. “Dan zit ik gewoon aan de eettafel op een supermooie avond met haardvuur en een kop thee en denk ineens: tering, ik heb FOMO”

Andere stem

Zelfs iets alledaags als de vaatwasser uitruimen kan zo’n gedachte oproepen. Volgens Douwe is dat het moment waarop die andere stem in hem zegt dat hij zijn schoenen moet aantrekken en de stad in moet trekken om alles op stelten te zetten.

Toch heeft hij geleerd om daar anders mee om te gaan. Hij weet inmiddels dat hij zijn alcoholisme zijn hele leven serieus zal moeten blijven nemen. “Die gedachtes mogen bestaan”, zegt hij daarover. “Ik ga alleen niet meer naar buiten om het ook echt te doen.”

