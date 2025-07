Douwe Bob moet optreden staken door stemproblemen

Het had een mooie zomeravond moeten worden in openluchttheater Caprera in Bloemendaal, maar voor Douwe Bob (32) liep het anders. De zanger verloor zaterdag halverwege zijn stem en moest het optreden noodgedwongen afbreken.

Excuses

Via Instagram deelde Douwe een video waarin hij zijn excuses aanbiedt: ‘Wegens stemproblemen hebben we de show vroegtijdig moeten afbreken.’ Goed nieuws is er ook: het concert wordt op 16 september ingehaald.

Staande ovatie

Ondanks het abrupte einde kreeg Douwe Bob een staande ovatie van het publiek, iets wat zichtbaar veel indruk op hem maakte.

Zondag is zijn stem nog steeds niet terug. Daardoor moest hij ook verstek laten gaan bij een gepland optreden in het Tourcafé van Beeld & Geluid, tijdens de live-uitzending van NOS Radio Tour de France op NPO Radio 1.

Het is pas kort geleden dat Douwe Bob weer optrad, na een moeilijke periode waarin hij het land tijdelijk verliet vanwege ernstige bedreigingen. Bekijk de video hieronder:

