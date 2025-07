Bedreiger Douwe Bob blijft langer vastzitten

Onlangs heeft Douwe zijn woonboot, de Svalbard, verkocht. Aanvankelijk hing hij een prijskaartje van 1.375.000 euro aan de woonboot, maar later verlaagde hij die vraagprijs naar 1,2 miljoen euro. Zelf kocht hij het drijvende pareltje in 2019 voor 1.050.000 euro en sloot er een hypotheek voor hetzelfde bedrag op af.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland geeft aan dat het onderzoek naar de bedreigingen nog loopt. De verdachte blijft voorlopig vast in afwachting van verdere ontwikkelingen in de zaak.

Aanleiding voor de zaak is een optreden dat Douwe Bob begin juli zou geven op een Joods voetbalevenement. De zanger trok zich echter vlak voor het optreden terug, omdat hij naar eigen zeggen was misleid over de aard van het evenement. Hij meldde geconfronteerd te zijn met ‘zionistische posters en flyers’, iets wat volgens hem niet strookte met de gemaakte afspraken dat het evenement politiek en religieus neutraal zou zijn.

Uit andere media

Kringen van drinkglazen of vazen? Ze zijn een doorn in je oog, vooral als ze in je tafel trekken. Want hoe poets je die kreng, eh, kringen nu eigenlijk weg?

Een beetje kleur in huis durven we wel. Maar écht losgaan? Dat vinden veel mensen spannend. Terwijl een uitgesproken, vrolijk interieur juist zo veel sfeer geeft. Kijk maar naar het het interieur van Roos Reedijk: speels, kleurrijk en allesbehalve saai. Wil je dat ook? Dan zijn dit de vijf dingen waar je echt niet omheen kunt.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise