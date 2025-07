Douwe Bob weer op het podium na bedreigingen: ‘Alleen maar liefde’

Tekst: Nicky Molendijk

Douwe Bob heeft zaterdag voor het eerst weer opgetreden nadat hij afgelopen week met zijn gezin naar het buitenland was gevlucht wegens bedreigingen. Op het podium bij het festival Gelderpop sprak hij het publiek toe.

Bij opkomst op het podium werd de zanger ook met luid applaus ontvangen. Toen hij opkwam maakte hij peacetekens met zijn handen. “Zullen we het vandaag alleen maar over leuke dingen hebben? Genoeg drama jongens”, zei hij tijdens de show.

“Liefde. Heel veel liefde voor iedereen. Dat is uiteindelijk wat we moeten doen toch, bij elkaar komen.” De zanger is “heel erg blij” dat hij de keuze heeft gemaakt om het optreden door te laten gaan. “Dit had ik toch voor geen goud willen missen!”

Douwe Bob ontving bedreigingen nadat hij afgelopen zondag weigerde op te treden tijdens een Joods voetbalevenement voor kinderen. Volgens de zanger hield de organisatie zich niet aan de gemaakte afspraken om “religieuze of politieke statements” weg te laten. Een 38-jarige man is gearresteerd voor het bedreigen van de zanger.