Douwe Bob vertrekt uit Nederland en krijgt geen excuses van Dilan Yeşilgöz

Douwe Bob heeft tijdelijk Nederland verlaten vanwege de ophef rond zijn afgebroken optreden bij een Joods kinderevenement. Op Instagram laat de zanger weten dat hij dit doet op advies van de politie, om zijn veiligheid en die van zijn gezin te waarborgen. Ondertussen weigert VVD-leider Dilan Yeşilgöz haar uitlatingen over de zanger te nuanceren. Ze beschuldigde hem eerder van ‘Jodenhaat’.

‘Ik schrijf dit vanuit de auto onderweg uit Nederland. Om de veiligheid van m’n gezin en mezelf te waarborgen hebben wij besloten voorlopig te vertrekken’, aldus Douwe. Zijn management laat weten dat hij onder politiebegeleiding is vertrokken.

Geen excuses

Dinsdag vertelde Yeşilgöz in de Tweede Kamer nog altijd achter haar woorden te staan. In een bericht op X beschuldigde ze de zanger van ‘Jodenhaat’ nadat hij op het laatste moment afzag van een optreden tijdens het Joodse kinderevenement Jom Ha in Amsterdam.

Tachtig jaar na “Dit nooit weer” gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht. https://t.co/TxemNPtG0M — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 29, 2025

Zionistische poster en pamfletten

Douwe Bob schreef zondag op Facebook dat hij het evenement verliet nadat hij werd geconfronteerd met een ‘zionistische poster en pamfletten’. Volgens de zanger was daarmee een vooraf gemaakte afspraak geschonden: er zouden geen religieuze of politieke uitingen aanwezig zijn.

Vervolgens plaatste de zanger een bericht op zondag en schreef dat hij en zijn team werden ‘geduwd en uitgescholden’ nadat hij besloot niet op te treden. Volgens de organisatie van Jom Ha klopt dit niet. In een verklaring op hun website van dinsdag stellen ze dat beveiligingsbeelden aantonen dat niemand uit het publiek of van het evenement zich fysiek heeft misdragen richting de zanger of zijn crew.

Daarnaast benadrukt de organisatie dat er geen pamfletten zijn uitgedeeld, maar dat er wel informatiemateriaal van Joodse organisaties beschikbaar lag bij verschillende stands.

Olie op het vuur

Het management van Douwe Bob benaderde Yeşilgöz per mail met het verzoek haar stevige uitspraken op sociale media te nuanceren. Yeşilgöz stelde daarna op X voor om met hem koffie te drinken ‘om elkaar in de ogen te kijken’. Maar volgens Douwe’s management was dat niet haar eigen initiatief. Dat laat zijn management aan persbureau ANP weten. ‘Nu doet ze alsof zij degene is die met ons wilde praten in plaats van andersom. Douwe Bob wil geen koffie, maar excuses.’

Het management benadrukt dat het de zaak juist snel en discreet wilde oplossen, zeker omdat Douwe Bob inmiddels bedreigingen heeft ontvangen. “Als we daadwerkelijk op zoek zijn naar verbinding, is het niet de beste manier om dit publiekelijk of via de media te doen. We hebben geprobeerd om met haar de dialoog aan te gaan nadat ze olie op het vuur heeft gegooid met haar uitspraken, maar dat is niet gelukt.”

