Douwe Bob deelt filmpje van trouwringen

Douwe Bob deelt vrijdag op Instagram een filmpje waarin een doosje met twee trouwringen te zien is. In de video komt daar een derde ringetje, met daarop een bloem, bij.

Zoontje Elias (2) roept buiten beeld dat die ring voor hem is. Volgens De Telegraaf stappen de zanger en zijn vriendin Anouk komend weekend in het huwelijk.

In september maakten de zanger en zijn vriendin bekend in ondertrouw te zijn gegaan. Eind 2022 vroeg de zanger zijn Anouk al ten huwelijk. “Ik voel me echt compleet met Anouk en ben zo ontzettend blij dat ze ja heeft gezegd”, zei de zanger destijds.