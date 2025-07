Bram Moszkowicz over keuze Douwe Bob: “Domme Bob”

De aflevering van Shownieuws begint dinsdagavond met het nieuws dat Douwe Bob het land uit moest om de bedreigingen. Dat leidt tot een discussie.

Het gesprek begint met medeleven, maar wordt al snel ietwat verhit.

Medeleven aan tafel

Ronald Molendijk begint: “Hij plaatste vandaag op zijn social mediakanalen dat hij samen met zijn gezin in een politieauto vervoerd wordt naar het buitenland. (…) Dat vind ik tamelijk heftig.” Ook Patty Brard is onder de indruk en verwacht dat er echt wel wat aan de hand is als de politie betrokken is.” Ronald vult aan: “Los al van het gevoel hoe die dreigementen binnenkomen. Het is nooit leuk, maar als het er heel veel zijn… hij heeft ook een vrouw, vriendin en een kindje. Hij voelt zich kwetsbaar.”

Terug naar het begin

Links van hem zit Bram Moszkowicz, hij neemt het stokje over. “Het is waar wat je zegt, niemand mag bedreigd worden in Nederland.” Hij vervolgt “De politie heeft niet bevestigd dat hij bedreigd wordt, dat is punt één. Of hij in een politieauto wordt vervoerd, dat zeg jij, maar dat is volgens mij niet zo. Hij is aan het rijden.” Bram geeft aan dat hij die twee nuances wilde maken en vervolgt hij met een derde punt: “Wat hij gedaan heeft, hij moest een concert geven voor vijftien joodse kindjes, er stond ergens een bord en daar stond ‘zionisme’ op. Ik weet niet of hij weet wat zionisme betekent, maar dat betekent niet meer of minder dan de wens van het Joodse volk om een eigen staat te hebben.”

Patty Brard valt in

Patty reageert: “Ik hou van jou, dat weet je. Ik snap alles wat je wil uitleggen, maar er is één ding aan de gang op dit moment en dat is dat er, in welke auto dan ook, een familie op de vlucht moet. En ik vind dat we in dit land te ver gaan op dit moment met al die discussies. Dat het noodzakelijk is om een jonge familie op de vlucht te laten.” De jurist bevestigt wat ze zegt: “Ik ben ook begonnen te zeggen dat als die man bedreigd is, dat keur ik ten zeerste af. Ik wilde alleen even terug naar waar het allemaal begonnen is.”

Douwe Bob, Domme Bob

Tooske Ragas stelt uiteindelijk een avond voor waarin alle verschillende uitlegmogelijkheden van zionisme besproken worden. Volgens Bram is er maar één uitleg, maar daar is Tooske het niet mee eens. Na een korte discussie daarover, sluit Bram af: “Daargelaten dat ik vind dat meneer Bob, of hoe heet die vent, Douwe Bob, Domme Bob, niet moet worden bedreigd.” Hij licht zijn opmerking toe: “Wat dom is aan Bob is dat hij voor vijftien joodse kindjes moest gaan optreden, dat hij dat niet heeft gedaan, dat hij in discussie is gegaan met vijftien joodse kindjes die overigens altijd omringd naar school moeten omdat ze zijn bedreigd.”

De discussie wordt afgesloten met datgene waar ze het allemaal mee eens zijn: het is niet oké dat er mensen met paniek in hun lichaam in een auto zitten nu. “Zullen we daar een punt zetten?” vraagt Ronald. “En een uitroepteken” reageert Bram.

Het begin van dit gesprek is hier te zien:

