Soundos over seksleven met man: ‘Dat plannen we in de agenda’

Tekst: Denise Delgado

Soundos El Ahmadi doet openhartig een boekje open over haar relatie met haar man Daniël. In gesprek met Chantal Janzen in &C vertelt ze dat ze sommige dingen thuis heel bewust plant — ook de intieme momenten samen.

De cabaretière werkte de afgelopen twee jaar hard aan haar gezondheid en viel daarbij 35 kilo af. Volgens Soundos speelde Daniël daarin ook een stimulerende rol. Zo hielp het haar dat hij thuis een wielrenfiets neerzette, waardoor zij zelf ook sneller in beweging kwam.

Andere cardio

Om structuur te houden, zet Soundos haar wandelingen netjes in haar agenda. En die planning blijkt thuis breder door te lopen. Als haar wordt gevraagd of zij en haar man samen sporten, antwoordt ze met een knipoog dat ze samen vooral ‘andere cardio’ doen. “Nee, samen doen wij hele andere cardio, wink wink. Ook dat plannen we in, in de agenda.”

‘Lekker ding’

Ondanks haar gewichtsverlies benadrukt Soundos dat Daniël haar altijd aantrekkelijk is blijven vinden. Juist dat vindt ze lief aan hem. “Dat is zo schattig, hij vindt me altijd een lekker ding, hoe ik er ook uitzie.”

Soundos en Daniël zijn al jarenlang samen en hebben twee kinderen, Aliyah en Sami. Hun relatie begon in een periode waarin Soundos volop bezig was met haar carrière, maar inmiddels vormen ze al lange tijd een hecht gezin.

