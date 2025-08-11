Soundos slaat terug na bodyshaming: ‘Toch nooit goed’

Tekst: Denise Delgado

Soundos El Ahmadi (43) is helemaal klaar met de toetsenbordhelden die altijd iets te zeuren hebben over haar uiterlijk. De cabaretier reageert nu op haar eigen manier: met een dansvideo en een flinke sneer.

Van lelijk dun tot zwanger

‘De obsessie met andermans lichaam was duidelijk na mijn laatste post,’ begint Soundos. Twee weken geleden was ze nog ‘lelijk dun’, nu vragen mensen of ze zwanger is. ‘Dus voor iedereen op social media: DOE LEKKER JE DING! WANT HET IS TOCH NOOIT GOED.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Soundos El Ahmadi bevallen van tweede kindje

Zelf trekt ze zich er weinig van aan. ‘En terwijl mensen zich druk maken om andermans uiterlijk, ben ik hem aan het chillen in een 5 sterren resort met een zak chips in mijn handen en een glimlach op mijn gezicht,’ grapt ze.

Onbenullig

Haar boodschap? ‘Het leven is te waardevol om je druk te maken om iets onbenulligs als je uiterlijk. En nog 1 ding: wees lief voor elkaar maar ook voor jezelf.’

Steun van BN’ers

Collega’s als Chantal Janzen, Maria Tailor en Maxime Meiland steken haar massaal een hart onder de riem. ‘Ik heb haar zwanger gemaakt,’ grapt Chantal. ‘Ik ga hier heel goed op,’ zegt Maxime.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SOUNDOS_EL_AHMADI